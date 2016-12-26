ЗМІ закликають не брати коментарів в невідомих "експертів"

Справжні експерти просять ЗМІ ретельно перевіряти, в кого чи звідки вони беруть ту чи іншу інформацію.

"Даєш Закарпаття в складі ЄС: напруга в регіонах України буде рости". 3 дні тому під таким заголовком в Харкові вийшла стаття. В ній розпад країни прогнозує політолог з українським прізвищем Безпалько. Титрується експерт як член президентської ради з міжнаціональних відносин.

При якому саме президентові – видання, щоправда, не уточнило. За 5 хв пошуку в інтернеті знаходимо: як виявилось, при російському. У тамтешніх націоналістичних ЗМІ цей експерт нарозхват.

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А у цій статі про "Моторолу", разом з іншими експертами, Безпалько розповідає про героїзм бойовика і запевняє, що вбили його українські диверсанти. Статтю друкує Український інститут аналізу і менеджменту політики. Ця установа щомісячно складає рейтинги медіапопулярності українських експертів. На першому місці в списку за листопад – сам керівник інституту.

Є тут і впізнавані і шановані серед журналістів обличчя. Сьогодні вони проти, аби цей інститут включав їх в рейтинги. Відповідне звернення до інституту сьогодні вони підписали.

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Цей фейковий рейтинг, який на половину складають промосковські експерти, хочуть легітимізувати іменами тих, кому довіряють, розповів політолог Віталій Бала.