Зникнення Херсону та острів Крим: екологічна катастрофа насувається на Україну

Унаслідок незворотних екологічних процесів, які спричинить глобальне потепління, територія України у майбутньому може зазнати суттєвих змін.

Як повідомляє ТСН, перші тривожні дзвіночки можна вже побачити зараз – до прикладу, чорноморські пляжі наповнюються водоростями, а це своєю чергою шкодить мідіям.

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"Одна з проблем Чорного моря – водорості. Їх дуже багато біля узбережжя, і такий зелений кордон псує бізнес тим, хто вкладає гроші у пляжі. В інституті морської біології зберігають перші супутникові фото того, як почалося нашестя рослин у 2010 році. Тоді Дунай, який впадає в море на Одещині, був у півтора рази повноводнішим за норму – і приніс із собою прісну воду з мікроорганізмами, добривами тощо. Домішки під час рекордної спеки створили таку реакцію, від якої узбережжя не може оговтатися досі", – підкреслюється у матеріалі.

Зауважимо, що з цієї причини від високих температур "зацвітає" морська вода. За прогнозами фахівців, у підсумку до кінця сторіччя температура Чорного моря може зрости на 4 градуси.

Тож Чорне море – в прямому сенсі – вийде з берегів разом із підняттям рівня світового океану. Катастрофа загрожує Херсону, який може просто зникнути з карти суходолу, а якщо людство продовжить розігрівати планету парниковими газами, льодовики можуть розтанути взагалі, то під водою опиняться тисячі міст в усьому світі, а море з’їсть стільки української землі, що Крим стане островом,

– переконують науковці.

Крім того, вчені пророкують ще одну катастрофу для Чорного моря. Справа у тому, що під час останніх досліджень на дні біля Одеського порту було виявлено чотири десятки видів, які йому є геть не притаманними.

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Мова йде про небезпечні спори, які активізуються, якщо вода ще потеплішає або стане менш солоною, і тоді Україна стикнеться з явищем червоних приливів, дотепер притаманному лише тропікам.