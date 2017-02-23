Знищив вороже БМП з першого пострілу: опублікували відео

Офіцер-десантник, заступник командира роти Станіслав поблизу Донецька першим пострілом з ПТРК знищів БМП ворога, яка вела вогонь по позиціях українців.

Був в нас гарячий день, коли зав’язався серйозний бій і наших сусідів покривали одночасно із крупнокаліберних кулеметів, мінометів, а також як пізніше стало зрозуміло – БМП. Чітко було чути звуки і видно спалахи за посадкою/ Я прийняв рішення використати протитанкові засоби. Після того як почав наводитися виявилося, що те місце звідки я почав наводитися небезпечне, змінив позицію, зразу перемістився, зробив пуск. Потім здетонував боєкомплекті вже було видно, що то було БМП,

– розповів Станіслав.

Читайте також: Бойовики посилено гатять з забороненої зброї, є поранені