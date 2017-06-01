Зняття недоторканності: до ГПУ скеровані подання щодо двох депутатів

Допрацьовані подання на зняття депутатської недоторканності з народних депутатів Євгена Дейдея і Андрія Лозового скеровані до Генпрокуратури. Їх голові ГПУ Юрієві Луценку особисто скерував керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Вчора були підписані документи, я знову направив відповідні подання генеральному прокурору", – сказав голова САП.

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Проте Холодницький не уточнив, чи готуються нові подання на зняття недоторканності з інших народних депутатів.

Відповідаючи на питання про те, чи були внесені зміни в подання, керівник САП сказав: "Були стилістичні зауваження, ми їх виправили. Питання юридичної наповненості ... – процесуальний керівник – прокурор вважає, що для звернення з цим поданням було достатньо інформації".

Нагадаємо, 19 травня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ спільно з САП та НАБУ підготували подання на зняття депутатської недоторканності з трьох народних депутатів: Андрія Лозового, Євгена Дейдея та Геннадія Бобова.



24 травня стало відомо, що до Верховної Ради надійшло подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності тільки нардепа з групи "Відродження" Геннадія Бобова. Проте Бобов заплатив 37 мільйонів 866 тисяч 45 гривень податків після звернення прокуратури.