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Зрада скасовується: Roshen закриває Липецьку фабрику

10:39, сьогодні 161793 Читать новость на русском
Roshen закриває фабрику у Росії
Roshen закриває фабрику у Росії / Фото із відкритих джерел

Через майже три роки з початку військової агресії Росії щодо України корпорація Roshen вирішила закрити скандально відому Липецьку кондитерську фабрику, що досі діяла на території РФ.

Як повідомили у прес-службі компанії відповідне рішення було прийняте з економічних і політичних причин, пише ЛІГА.net.

Повна зупинка виробництва та консервація виробничих та інфраструктурних об'єктів запланована на квітень 2017 року.

Раніше повідомлялось, що продаж Липецької фабрики став неможливим через арешт майна , накладений слідчим комітетом РФ в рамках порушеної кримінальної справи.

У Roshen зазначають, що, починаючи з 2013 року, виробництво продукції на Липецької кондитерської фабриці скоротилося втричі.

У прес-службі компанії також запевняють, що через спад виробництва на фабриці постійно проводилися масові скорочення персоналу. Станом на початок 2017 року залишилось працювати приблизно 700 осіб, яких заздалегідь проінформували про майбутнє зупинення діяльності фабрики.

Читайте також: Фабрика Roshen стала заручником Путіна, – президент компанії

Теги: Україна Закриття "Рошен" Новини Росії Петро Порошенко гроші Рошен
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