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Зрада скасовується. Журналіст пояснив, чому "Україна збільшила поставки зброї до Росії"

20:28, сьогодні 4353 Читать новость на русском
Українська військова техніка
Українська військова техніка / zbroya.info

Новину про те, що Україна рекордно збільшила поставки зброї до Росії неправильно трактують. В цьому переконує журналіст Ярослав Зубченко.

Пише видання "Детектор Медіа".

Він пояснив, що міжнародна організація SIPRI опублікувала звіт про тенденції з продажу зброї, де Україну назвали найбільшим експортером зброї в світі, і за рік доходи від поставок зброї з України до Росії зросли на 72%.

Однак, він наголосив, що і "Укроборонпром" і "Мотор Січ" звітують, що нічого не продавали в Росію. А такий рейтинг – результат недосконалої формули, за якою SIPRI розраховує експорт.

"Тобто, роком доставки вважається той рік, коли комплектуючі потрапляють в збройні сили. І якщо це стосується, наприклад, двигунів для літака, то роком доставки буде той рік, коли літак добудують і він надійде на озброєння. Отже, як це стверджують в "Укроборонпрому", Україна перестала постачати комплектуючі з середини 2014 року. Але зброя, створена на їх основі, потрапило в армію РФ тільки в 2016 році ", - пояснив Зубченко.

Він додає, що навіть на сайті SIPRI є зауваження: "двигуни, ймовірно, були доставлені в Росію до того, як Україна зупинила експорт в Росію в 2014 році, або проводилися в Росії з 2015 року".

Нагадаємо, за результами дослідження авторитетної міжнародної установи SIPRI, у минулому 2016 році найбільшим покупцем української продукції військового призначення стала країна-агресор Росія. Україна експортувала до Росії продукції військового призначення на 169 мільйонів доларів.

Теги: Україна Зброя Україна-Росія Укроборонпром
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