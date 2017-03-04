Зрада в тилу. Компанія регулярно передавала великі гроші ватажкам "ДНР"

Працівники СБУ викрили на Херсонщині комерційну структуру, яка регулярно передавала гроші терористам так званої "ДНР".

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Ця компанія передавала частину необлікованої виручки ватажкам терористичної "ДНР".

СБУшники провели 17 обшуків на території Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей. У результаті правоохоронці вилучили три мільйони гривень та золоті злитки на більше ніж 3,5 мільйона гривень.

Працівники СБУ вже затримали одного з керівників цього підприємства та його посередника. Їх підозрюють у фінансуванні тероризму.

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