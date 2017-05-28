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Зросла кількість постраждалих внаслідок зухвалого обстрілу Красногорівки

11:27, сьогодні 580 Читать новость на русском
Внаслідок обстрілу у Красногорівці загорілась школа
Внаслідок обстрілу у Красногорівці загорілась школа / Фото із соцмереж

Стало відомо, з чого бойовики вранці 28 травня обстріляли Красногорівку.

Про це повідомили у прес-центрі АТО.

Як повідомила спостережна група української сторони СЦКК, під час обстрілу Красногорівка бойовики застосували реактиву систему залпового вогню.

На місці події спеціалісти виявили рештки більше десятка реактивних снарядів.

Один зі снарядів пошкодив швидку, значних руйнувань також зазнала інфраструктура міста.

СЦКК повідомляє про вісьмох місцевих, які зазнали травм та поранень внаслідок обстрілу.

Раніше голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомляв про трьох поранених.

Нагадаємо, вранці неділі проросійські бойовики відкрили вогонь по прифронтовій Красногорівці, внаслідок чого загорілась школа, а хворих під кулями довелось евакуйовувати з місцевої лікарні.

Теги: АТО Україна Війна на Донбасі Тероризм
Джерело: 24 Канал
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