ЗСУ оприлюднили кількість власних втрат на Донбасі за 2016 рік

Упродовж 2016 року Україна втратила загалом 467 військових.

Таку інформацію оприлюднило Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ на запит "ВВС Україна".

За словами представників ЗСУ, кількість втрат у 2016 році склала: бойові – 211, небойові – 256.

"Протягом 2016 року в результатів бойових пошкоджень втрати озброєння та військової техніки у Збройних Силах України складають більше 100 одиниць", – додала прес-служба війська.

Також зазначається, що в 2016 році контракт з армією підписали близько 7,5 тисяч осіб.

Крім того, українська армія отримала 1 тисячу одиниць нового (модернізованого) озброєння та військової техніки, а також ще близько 700 одиниць було відремонтовано та повернуто Збройним силам.

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Нагадаємо, влітку Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос зазначив, що за два роки з початку проведення АТО небойові втрати серед українських військових становлять понад 1 тисячу військовослужбовців.



Крім того, на початку грудня начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко повідомив, що від початку конфлікту на Донбасі загинуло понад 3 тисячі представників усіх силових структур.