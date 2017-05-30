Зустріч із Путіним була потрібна Макрону для зміцнення своїх позицій, – Le Figaro

Офіційну прес-конференцію Володимира Путіна та Еммануеля Макрона у Версалі лідер Франції хотів використати не лише для перезапуску російсько-французьких стосунків, але й для зміцнення своїх політичних позицій.

Вчора Макрон здійснив показове відновлення діалогу з Росією, про яке мріяли його попередники, пише кореспондент Гійом Табар для Le Figaro.

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"Хто б міг подумати, що майже відразу після обрання Макрон піде так швидко і так далеко у відносинах з владикою Кремля?" – риторично запитує автор статті.



Табар відзначає спритність Макрона, адже "запрошення Путіна до Франції стало першою його ініціативою на дипломатичній ниві, якщо згадати, що його участь у саміті НАТО і G7 були вже заплановані". Самі ж переговори завдяки пишності палацу, на думку журналіста, пройшли швидше в урочистій, ніж офіційній атмосфері.

У залах Версаля новий президент намагався не лише поліпшити відносини зі своїм колегою, а й формував свій власний образ. Переможець президентських виборів хоче скористатися моментом, поки його судять за поведінкою, а не за діями,

– упевнений автор публікації.

Нагадаємо, 29 травня Володимир Путін та Еммануель Макрон провели зустріч у Версалі. Одними з ключових тем були конфлікти на Донбасі та Сирії. Зокрема в українському конфлікті Макрон пригрозив Росії новими санкціями, якщо відбудеться ескалація.