З'явилась нова інформація про трьох загиблих українських морпіхів

Тіла трьох українських бійців, які на Різдво зникли у сірій зоні в районі Маріуполя, передали у їхню частину ще 11 січня.

Про це пише видання "Без Табу", посилаючись на власне джерело. Тіла морських піхотинців передали, після попереднього упізнання по фото. Як повідомляє джерело, тіла трьох загиблих українських військових передані в їх частина. При цьому 12 січня Міноборони не змогли підтвердити інформацію, що зниклі на Різдво морпіхи загинули. Нагадаємо, 12 січня родичі морських піхотинців повідомили, що всі троє загинули. Їхні тіла потрапили до бойовиків.

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