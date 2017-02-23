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З'явилася ще одна цікава деталь щодо анексії Криму

14:59, сьогодні 1242 Читать новость на русском
Українські морські піхотинці в Криму
Українські морські піхотинці в Криму / Соцмережі

За день до початку окупації Криму колишнє військове керівництво видало наказ, щоб морські піхотинці, які дислокувалися у Криму, вирушили до Києва.

Про це розповів начальник прес-служби Сил спеціальних операцій ЗСУ, колишній заступник командира 501 окремого батальйону морської піхоти Олексій Нікіфоров у коментарі ресурсу "Крим. Реалії".

Усе розпочалося 19 лютого 2014 року, коли було призначено командувача Військово-морських сил Збройних сил України начальником Генерального штабу та він поїхав до Києва. Буквально одразу за ним прийшло розпорядження, в якому першому батальйону морської піхоти феодосійському було поставлено завдання відбути до Києва. Я не бачив самого розпорядження, в якому було поставлено завдання, що саме робити, але те, що їхали до Києва – однозначно. Вони провели посадку в ешелони й вирушили без жодного шуму, по-військовому. Моєму батальйону була поставлена задача відправити одну з рот саме до містечка постійної дислокації, тому що всі поїхали буквально в повному складі,
– зазначає він.

Також військовий додає, що колишнє військове керівництво України могло розглядати кримські підрозділи морської піхоти не як посилення підрозділів "Беркуту", а як охорону військових об'єктів.

Нам уявлялося, що коли адмірал Юрій Ільїн (колишній начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України, – "24"), теж колишній морський піхотинець, прийшов до Генерального штабу, побачив там якісь події на Майдані, то подумав, що, мовляв, де мої морпіхи, щоб охороняти або Генштаб, або склади може,
– підкреслив Нікіфоров.

Як відомо, Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією.

Читайте також: Колишній мер Севастополя оприлюднив цікаві факти про підготовку окупації Криму

Теги: Україна Політика Новини Криму Анексія Криму Збройні Сили України Міністерство оборони України
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