З'явилася ще одна цікава деталь щодо анексії Криму

За день до початку окупації Криму колишнє військове керівництво видало наказ, щоб морські піхотинці, які дислокувалися у Криму, вирушили до Києва.

Про це розповів начальник прес-служби Сил спеціальних операцій ЗСУ, колишній заступник командира 501 окремого батальйону морської піхоти Олексій Нікіфоров у коментарі ресурсу "Крим. Реалії".

Усе розпочалося 19 лютого 2014 року, коли було призначено командувача Військово-морських сил Збройних сил України начальником Генерального штабу та він поїхав до Києва. Буквально одразу за ним прийшло розпорядження, в якому першому батальйону морської піхоти феодосійському було поставлено завдання відбути до Києва. Я не бачив самого розпорядження, в якому було поставлено завдання, що саме робити, але те, що їхали до Києва – однозначно. Вони провели посадку в ешелони й вирушили без жодного шуму, по-військовому. Моєму батальйону була поставлена задача відправити одну з рот саме до містечка постійної дислокації, тому що всі поїхали буквально в повному складі,

– зазначає він.

Також військовий додає, що колишнє військове керівництво України могло розглядати кримські підрозділи морської піхоти не як посилення підрозділів "Беркуту", а як охорону військових об'єктів.

Нам уявлялося, що коли адмірал Юрій Ільїн (колишній начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України, – "24"), теж колишній морський піхотинець, прийшов до Генерального штабу, побачив там якісь події на Майдані, то подумав, що, мовляв, де мої морпіхи, щоб охороняти або Генштаб, або склади може,

– підкреслив Нікіфоров.

Як відомо, Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією.

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