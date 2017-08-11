З'явились деталі кривавої стрілянини на пляжі Полтави

У Полтаві, де посеред пляжу сталася стрілянина, затримали одного з учасників збройного конфлікту. Також обирається запобіжний захід іншим фігурантам справи.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції Полтавської області.

10 серпня у Полтаві на березі Ворскли між відпочивальниками стався конфлікт, який продовжився бійкою та стріляниною. Внаслідок сутички загинула людина, було травмовано 7-річного хлопчика та 24-річного чоловіка.

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До поліції надійшов виклик про стрілянину близько 19:30. На місце події прибула патрульна поліція та слідчі. Правоохоронці встановили, що на 21-річного жителя Полтави та його батька після словесного конфлікту невідомі вчинили збройний напад. Під час самозахисту молодий чоловік вистрілив в одного зі зловмисників та смертельно його поранив.

Під час сутички двох компаній, 21-річний мешканець Полтави, захищаючи себе та свого батька від групи нападників, які наносили удари та стріляли з предмета, схожого на пістолет, здійснив декілька пострілів з гладкоствольної рушниці в сторону одного з нападників. 20-річний полтавець помер на місці,

– йдеться в повідомленні.

Молодик, що стріляв з рушниці та став жертвою нападу, отримав травми під час сутички. Окрім цього, постраждав і його батько.

Відомо, що у поліції відкрили кримінальне провадження за трьома статтями – "умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони", "хуліганство, вчинене із застосуванням зброї", "умисне тяжке тілесне ушкодження". Наразі триває досудове розслідування.