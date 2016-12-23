З'явились деталі щодо полонених на Світлодарській дузі

Троє полонених бійців, яких бойовики захопили на Світлодарській дузі, загинули у страшних тортурах.

Про це повідомив волонтер та координатор проекту "СтопТеррор" Семен Кабакаєв на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що терористи вимагали обміну, але військові не встигли домовитись. Фото мертвих бійців АТО бойовики надіслали ЗСУ зі слідами жахливих тортур.

Трьох наших хлопців немає в живих. Двоє були на полі, забрали їх чи то місцеві бойовики, то чи найманці з РФ, поки невідомо. Бійці були поранені, їх зняли на відео і передали нашим, як підтвердження того, що вони у противника. Провести обмін не вдалося, ворог не захотів і наші не знайшли з ким говорити,

– пише Кабакаєв.

Волонтер додав, що їх потім відвезли у Дебальцеве, де над військовими знущалися і мучили.

"Звірячі фото з тортурами і тілами відразу надіслали нам, як підтвердження того, що вони – "200-ті". Третій нібито пропав безвісти. Ми подали запит і виявилося, що за їхніми даними він у полоні, але підтвердження ми не знайшли. Кілька годин тому, третій виявився у нас, кілька пострілів в голову. Зараз на ресурсах противника ОРДЛО і РФ поширюються ці фотографії і відео, прикладати до посту їх не буду", – зазначив він.

Нагадаємо, інформацію про трьох вбитих українських бійців підтвердив і волонтер Мирослав Гай.