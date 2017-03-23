З'явились нові деталі пожежі в Балаклії

Голова СБУ Василь Грицак повідомив, що пожежа на харківському військовому складі – це диверсія. Причиною детонування боєприпасів стала вибухівка, яку скинув літальний апарат.

За словами Грицака, у СБУ вже є свідки, що бачили, як до складів підлетів безпілотний апарат та скинув вибухівку. Це спричинило масштабну пожежу та численні вибухи.

Очільник відомства зізнався, що Україна не може повноцінно захищатись від таких атак.

Є способи гасити хвилі, на яких працює цей безпілотник. Але, на жаль, таких засобів не вистачає у нашого українського війська,

– повідомив Василь Грицак.

Наразі відкрито провадження за статтею "диверсія".

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Нагадаємо, що 23 березня близько 3 години ночі стався вибух на військових складах в Балаклії.



Головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що причиною пожежі є диверсія. Згодом народний депутат Дмитро Тимчук гостро розкритикував таку версію.