З’явилися фото Гончаренка з його викрадачами

Нардеп Володимир Ар'єв опублікував знімки, на яких викрадений нардеп Олексій Гончаренко прикутий до батареї, а на голові в нього замотаний скотчем мішок.
Відповідні фото Ар'єв виклав у Facebook.
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Нагадаємо, 23 лютого стало відомо, що нардепа Гончаренка викрали. Згодом правоохоронці повідомили, що завдяки роботі правоохоронців Гончаренка врятували. Також правоохоронці зазначили, що замовником викрадення є депутат Лиманської районної ради.