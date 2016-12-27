  • укр
  • рус
20:57
27 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін помилував свого друга. Як поглумилися над катастрофою поблизу Сочі
Вєсті Кремля
22:26, 26 грудня
Вєсті.UA. Повернення
Вєсті.UA
20:42, сьогодні
Завищені платіжки та корупційні схеми Онищенка, – журналістське розслідування
ЦРУ
22:21, 22 грудня
Випуск новин за 17:00: Збір крові для поранених бійців.
Випуск новин
17:57, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

З'явилися перші результати розшифрування "чорних ящиків" російського Ту-154, – ЗМІ

19:58, сьогодні 1191 Читать новость на русском
Рятувально-пошукова операція щодо катастрофи Ту-154 триває
Рятувально-пошукова операція щодо катастрофи Ту-154 триває / Getty Images

Спеціалісти російського Міноборони провели попередній аналіз записів одного з бортових самописців військового Ту-154, який прямував до Сирії та впав у Чорне море.

Як повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на власні джерела, перші результати розшифрування підтверджують версію про помилку пілотування.

"Завершено попередній аналіз показів самописця. Він дозволяє зробити висновок про те, що версія катастрофи, пов'язана з помилкою пілотування повітряного судна, є пріоритетною", – підкреслив співрозмовник ресурсу, щоправда не оприлюднив жодних подробиць.

Також зазначається, що поки офіційні відомства не надали жодних коментарів щодо цієї інформації.

Крім того, інше джерело агентства розповіло, що літак, за попередніми даними, зазнав аварії через "звалювання" при недостатній для зльоту підйомної сили крила.

Він додав, що закрилки Ту-154 спрацювали неузгоджено, в результаті їх невиходу підйомну силу було втрачено, і швидкість не була достатньою, щоб набрати висоту. Чому закрилки могли спрацювати нештатно, поки не встановлено.

Також "Інтерфакс" інформує, що рятувальники витягли з-під води інших два бортових самописці. Іхній стан є задовільним, і вони підлягають розшифровці.

Читайте також: Катастрофа Ту-154: свідок з ФСБ розповів, як падав російський військовий літак

Нагадаємо, уранці 25 грудня у Чорне море впав російський літак Ту-154, який прямував до Сирії. На його борту перебували 92 людини.

Раніше повідомлялось, що вже піднято останки щонайменше 80 осіб, серед яких упізнали двох – командира Романа Волкова та помічника начальника департаменту культури Міністерства оборони Оксану Бадрутдінову. Також рятувальники витягнули великі фрагменти фюзеляжу та правий двигун авіасудна.

Уранці 27 грудня рятувальники підняли на поверхню перший "чорний ящик" і виявили 156 фрагментів тіл.

Теги: Новини Росії ЗМІ авіація Катастрофа Падіння російського літака Ту-154
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
26 грудня, 22:01 Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
26 грудня, 20:38 "Лучшие в 2016 году": выберите лучших футбольных персон года Украины
БезНадійна Савченко: про заяви і політичні перспективи екс-полоненки Кремля
сьогодні, 19:01 БезНадійна Савченко: про заяви і політичні перспективи екс-полоненки Кремля
Інна Жолобович 2937
Милосердие во время войны: российские обвинители вызывают омерзение
сьогодні, 17:02 Милосердие во время войны: российские обвинители вызывают омерзение
Сергій Гайдай 4215
сьогодні, 15:01 "Ваяна": дивовижної краси мульфільм про дівчину, яка слухала своє серце
Юлія Ліпенцева 1010
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня , 16:02 8
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня , 07:41 70
Нардеп від БПП зустрівся у Відні з міністром-втікачем часів Януковича, – журналіст
 25 грудня , 10:22 14
Сили АТО зазнали важких втрат під Красногорівкою
 11 грудня , 13:51
Український чиновник "засвітився" поряд з ватажками бойовиків у Донецьку
 17 грудня , 06:48 1
Маркевич потрапив під обстріл у Мар'їнці: з’явилося відео
19 жовтня , 21:31
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук