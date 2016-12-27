З'явилися перші результати розшифрування "чорних ящиків" російського Ту-154, – ЗМІ

Спеціалісти російського Міноборони провели попередній аналіз записів одного з бортових самописців військового Ту-154, який прямував до Сирії та впав у Чорне море.

Як повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на власні джерела, перші результати розшифрування підтверджують версію про помилку пілотування.

"Завершено попередній аналіз показів самописця. Він дозволяє зробити висновок про те, що версія катастрофи, пов'язана з помилкою пілотування повітряного судна, є пріоритетною", – підкреслив співрозмовник ресурсу, щоправда не оприлюднив жодних подробиць.

Також зазначається, що поки офіційні відомства не надали жодних коментарів щодо цієї інформації.

Крім того, інше джерело агентства розповіло, що літак, за попередніми даними, зазнав аварії через "звалювання" при недостатній для зльоту підйомної сили крила.

Він додав, що закрилки Ту-154 спрацювали неузгоджено, в результаті їх невиходу підйомну силу було втрачено, і швидкість не була достатньою, щоб набрати висоту. Чому закрилки могли спрацювати нештатно, поки не встановлено.

Також "Інтерфакс" інформує, що рятувальники витягли з-під води інших два бортових самописці. Іхній стан є задовільним, і вони підлягають розшифровці.

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Нагадаємо, уранці 25 грудня у Чорне море впав російський літак Ту-154, який прямував до Сирії. На його борту перебували 92 людини.



Раніше повідомлялось, що вже піднято останки щонайменше 80 осіб, серед яких упізнали двох – командира Романа Волкова та помічника начальника департаменту культури Міністерства оборони Оксану Бадрутдінову. Також рятувальники витягнули великі фрагменти фюзеляжу та правий двигун авіасудна.



Уранці 27 грудня рятувальники підняли на поверхню перший "чорний ящик" і виявили 156 фрагментів тіл.