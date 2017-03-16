З’явилися результати парламентських виборів у Нідерландах

На парламентських виборах у Нідерландах перемогла партія прем'єра Марка Рютте, яка підтримує угоду про Асоціацію між Україною та ЄС.

За даними екзит-полів, вона отримає 31 мандат у 150-місному парламенті.

Головному суперникові політсили Рютте, ультраправій "Партії свободи" Герта Вілдерса дістанеться 19 депутатських місць. Стільки ж мандатів матимуть ще дві політичні сили. Тепер оглядачі пророкують кілька тижнів, а то й місяців переговорів щодо формування коаліції і уряду.

Результати виборів у Нідерландах важливі для України, адже нижня палата парламенту має схвалити угоду про асоціацію між Києвом і ЄС.

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