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З’явилося фото славнозвісної квартири Лещенка

15:44, сьогодні 3133 Читать новость на русском
Так ізсередини виглядає квартира Лещенка
Так ізсередини виглядає квартира Лещенка / Facebook

Наречена нардепа БПП Сергія Лещенка Анастастія Топольська показала скандальну квартиру в центрі Києва.

Відповідне фото вона опублікувала у своєму Facebook.

"Сьогодні був кльовий ранок і привід сходити в нашу нову квартиру, в якій ми не буваємо частіше, ніж раз на кілька місяців: зазвичай не з власної ініціативи, а з якогось іншого приводу", – написала Топольська.

За її словами, цього разу приводом відвідати квартиру стало інтерв’ю з журналістами.

Нагадаємо, у вересня минулого року з'явилась інформація, що депутат Сергій Лещенко купив квартиру площею майже 200 квадратних метрів у новобудові за 7,5 мільйона гривень. Це викликало неабиякий резонанс та призвело до розслідувань, звідки ж нардеп узяв гроші на житло.

Суд визнав нардепа невинуватим в інкримінованому йому адміністративному правопорушенні при покупці квартири в центрі Києва. Проте ГПУ планує оскаржити це рішення суду.

Теги: Україна Політика Сергій Лещенко Нерухомість
Джерело: 24 Канал
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