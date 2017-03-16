З’явилося фото славнозвісної квартири Лещенка

Наречена нардепа БПП Сергія Лещенка Анастастія Топольська показала скандальну квартиру в центрі Києва.

Відповідне фото вона опублікувала у своєму Facebook.

"Сьогодні був кльовий ранок і привід сходити в нашу нову квартиру, в якій ми не буваємо частіше, ніж раз на кілька місяців: зазвичай не з власної ініціативи, а з якогось іншого приводу", – написала Топольська.

За її словами, цього разу приводом відвідати квартиру стало інтерв’ю з журналістами.

Нагадаємо, у вересня минулого року з'явилась інформація, що депутат Сергій Лещенко купив квартиру площею майже 200 квадратних метрів у новобудові за 7,5 мільйона гривень. Це викликало неабиякий резонанс та призвело до розслідувань, звідки ж нардеп узяв гроші на житло.



Суд визнав нардепа невинуватим в інкримінованому йому адміністративному правопорушенні при покупці квартири в центрі Києва. Проте ГПУ планує оскаржити це рішення суду.