З'явився ще один фігурант справи щодо збитого малазійського Boeing

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm провела чергове розслідування щодо катастрофи Boeing MH17 над Донбасом.

Цього разу мова йде про ще одного цінного свідка – Андрія Пінчука, що свого часу був "міністром держбезпеки" так званої "ДНР", розповідають волонтери на своєму офіційному сайті.

Зазначається, що Пінчук потрапив до Донецька у 2014 році за вказівки московських кураторів, щоправда спочатку у тому ж році діяв у Криму разом з "десантом екс-співробітників "Міністерства державної безпеки" "Придністровської народної республіки" на чолі з одіозним Володимиром Антюфєєвим.

У "ДНР" терорист одразу став "міністром держбезпеки", хоча тоді цю посаду тут займав лідер терористичного угруповання "Восток" Олександр Ходаковський.

У 2015-му він покинув недореспубіку, однак в Росії його прилаштували в "Союз добровольців Донбасу" на посаду заступника "вірного пса Владислава Суркова – Олександра Бородая".

Згодом Пінчук написав книгу "Генерация ДНР: контур безопасности", вихід якої планувався наприкінці січня 2017 року.

Особисто ми вважаємо цю книгу щиросердним зізнанням Пінчука у військових злочинах на території України. Наприклад, наш "письменник", крім особистого шляху на Донбасі, зачіпає моменти, пов'язані з роллю Суркова у конфлікті на Сході України, а в розділі 5 досить детально описує події, пов'язані з катастрофою "Боїнга",

– підкреслили волонтери.

Також вони акцентують увагу на одному з фрагментів розділу.

Одразу ж після засідання прийшло повідомлення про збитий малайзійський "Боїнг". Володимир Антюфєєв, раніше вже затверджений першим віце-прем'єром із правоохоронних органів, на місце події їхати відмовився категорично, заявивши, що "у цій справі він світитися не повинен" й доручив відправитися туди мені. Та я і сам би так зробив. До того ж, помчав туди і прем'єр, і в результаті до місця падіння літака ми їхали разом з Олександром Бородаєм в його машині,

– йдеться у повідомленні.

Таким чином, активісти роблять висновок, Антюфєєв знав, що Boeing збили росіяни. Також він розумів, що за це рано чи пізно доведеться відповісти, тому й не хотів світитися в цій справі.

Зауважимо, що Пінчук народився 27 грудня 1977 року у молдовському Тирасполі, який зараз є столицею так званої ніким невизнаної "ПМР". Має він і українське громадянство та родичів у Одеській області.

Закінчив бойовик, зокрема, Російську академію державної служби при Президентові Російської Федерації (кафедра національної безпеки).

Крім того, терорист є пенсіонером ФСБ зі званням "полковник".

Він – офіцер чинного резерву ФСБ Росії. Саме таких товаришів ФСБ використовує для виконання специфічних завдань і комплектування державних апаратів, а також спецслужб різних недореспублік. Таких, як Пінчук, професійні спецслужбісти називають "піджаками" (офіцери, що потрапили до ФСБ після цивільного або будь-якого непрофільного вузу),

– зауважили представники міжнародної розвідувальної спільноти.

Також волонтери опублікували один із документіві з архівів Пінчука, який підтверджує, що в серпні 2014 року співробітники "МГБ" "ДНР" за вказівкою Антюфєєва викрали зі сховища Національного банку України в Донецькій області трохи понад один мільйон гривень.

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