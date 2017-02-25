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З'явився ще один фігурант справи щодо збитого малазійського Boeing

01:34, сьогодні 406 Читать новость на русском
Андрій Пінчук і Олександр Захарченко
Андрій Пінчук і Олександр Захарченко / Соцмережі

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm провела чергове розслідування щодо катастрофи Boeing MH17 над Донбасом.

Цього разу мова йде про ще одного цінного свідка – Андрія Пінчука, що свого часу був "міністром держбезпеки" так званої "ДНР", розповідають волонтери на своєму офіційному сайті.

Зазначається, що Пінчук потрапив до Донецька у 2014 році за вказівки московських кураторів, щоправда спочатку у тому ж році діяв у Криму разом з "десантом екс-співробітників "Міністерства державної безпеки" "Придністровської народної республіки" на чолі з одіозним Володимиром Антюфєєвим.

У "ДНР" терорист одразу став "міністром держбезпеки", хоча тоді цю посаду тут займав лідер терористичного угруповання "Восток" Олександр Ходаковський.

Пінчук, ДНР

У 2015-му він покинув недореспубіку, однак в Росії його прилаштували в "Союз добровольців Донбасу" на посаду заступника "вірного пса Владислава Суркова – Олександра Бородая".

Згодом Пінчук написав книгу "Генерация ДНР: контур безопасности", вихід якої планувався наприкінці січня 2017 року.

Особисто ми вважаємо цю книгу щиросердним зізнанням Пінчука у військових злочинах на території України. Наприклад, наш "письменник", крім особистого шляху на Донбасі, зачіпає моменти, пов'язані з роллю Суркова у конфлікті на Сході України, а в розділі 5 досить детально описує події, пов'язані з катастрофою "Боїнга",
– підкреслили волонтери.

Також вони акцентують увагу на одному з фрагментів розділу.

Одразу ж після засідання прийшло повідомлення про збитий малайзійський "Боїнг". Володимир Антюфєєв, раніше вже затверджений першим віце-прем'єром із правоохоронних органів, на місце події їхати відмовився категорично, заявивши, що "у цій справі він світитися не повинен" й доручив відправитися туди мені. Та я і сам би так зробив. До того ж, помчав туди і прем'єр, і в результаті до місця падіння літака ми їхали разом з Олександром Бородаєм в його машині,
– йдеться у повідомленні.

Таким чином, активісти роблять висновок, Антюфєєв знав, що Boeing збили росіяни. Також він розумів, що за це рано чи пізно доведеться відповісти, тому й не хотів світитися в цій справі.

Зауважимо, що Пінчук народився 27 грудня 1977 року у молдовському Тирасполі, який зараз є столицею так званої ніким невизнаної "ПМР". Має він і українське громадянство та родичів у Одеській області.

Закінчив бойовик, зокрема, Російську академію державної служби при Президентові Російської Федерації (кафедра національної безпеки).

Крім того, терорист є пенсіонером ФСБ зі званням "полковник".

Пінчук, ДНР

Пінчук, ДНР

Він – офіцер чинного резерву ФСБ Росії. Саме таких товаришів ФСБ використовує для виконання специфічних завдань і комплектування державних апаратів, а також спецслужб різних недореспублік. Таких, як Пінчук, професійні спецслужбісти називають "піджаками" (офіцери, що потрапили до ФСБ після цивільного або будь-якого непрофільного вузу),
– зауважили представники міжнародної розвідувальної спільноти.

Також волонтери опублікували один із документіві з архівів Пінчука, який підтверджує, що в серпні 2014 року співробітники "МГБ" "ДНР" за вказівкою Антюфєєва викрали зі сховища Національного банку України в Донецькій області трохи понад один мільйон гривень.

Пінчук, ДНР

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Теги: Збитий Boeing 777 Новини Донецька Україна-Росія Новини Росії Війна на Донбасі Україна
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