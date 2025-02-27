З 1 березня більшість ліків можуть зникнути, – попереджають пацієнтські організації

Навесні більшість ліків можуть зникнути з українських аптек після набуття чинності ініціатив влади – виконання рішення РНБО і змін до закону про лікарські засоби.

Про це попереджає Всеукраїнська рада захисту прав пацієнтів. Також організація наголошує, що таке рішення може пошкодити здоров'ю громадян. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій пацієнтською організацією.

У документі Всеукраїнська рада захисту прав пацієнтів прогнозує такі наслідки ручного регулювання цін на ліки:

істотне скорочення імпорту в Україну іноземних ліків, які й правда є дорогими, але якісними. І без цього незначний для провідних західних фармкомпаній ринок України, зокрема через війну, стане ще менш привабливим внаслідок штучного регулювання ціни на лікарські засоби. В результаті українці не матимуть змоги купити якісні західні ліки, бо їх фактично "заборонять" продавати в Україні;

загальний дефіцит ліків і різке зменшення асортименту. Аптеки закуповуватимуть лише ті ліки, які вони гарантовано зможуть продати. Виробнику держава заборонятиме компенсувати мінімальний запас препаратів в аптеці, а також гарантувати аптеці продаж нових ліків. Внаслідок цих продуманих дій аптеки триматимуть менший асортимент дешевших ліків і в меншій кількості;

руйнування вітчизняного фармвиробництва. Нова політика реферування цін вимагатиме від вітчизняних виробників продавати ліки за ціною, що дорівнюватиме найнижчій ціні в інших країнах. Ця політика фактично залишить виробництво без будь-яких прибутків та поставить його на межу виживання, адже заводи будуть змушені конкурувати з азійськими мануфактурами, умови роботи яких значно кращі;

сільські райони й прифронтові населені пункти залишаться без доступу до ліків. Після державного регулювання ціни, аптекам та дистрибʼюторам доведеться зменшувати свої витрати. Найпершими постраждають дотаційні заклади, куди дорого доставляти й де мало купують, тобто села, сільські громади, маленькі міста;

загальне подорожчання ліків для населення. Ініціативи передбачають ручне регулювання цін і здешевлення на 30% для 100 найменувань ліків, але інші (майже 7900) здорожчають. Ліки вироблятимуться меншими партіями, скасуються спеціальні програми, завдяки яким аптеки мали знижки;

зменшення цікавості до України великих виробників. Ми станемо маленьким бідним ринком з купою проблем і перешкод, куди легше нічого не завозити.

Тож організація закликає Кабмін змінити свою постанову № 168, ВР змінити підписаний сьогодні Президентом законопроєкт №11493, змінити рішення РНБО і розробити нові ініціативи, які будуть збалансованими та нівелюватимуть усі ризики для пацієнтів.

Нагадаємо, з 1 березня 2025 року в Україні набувають чинності масштабні зміни у регулюванні фармацевтичного ринку. Вони впроваджуються відповідно до рішення РНБО від 12 лютого 2024 року "Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців", яке введено в дію Указом Президента. Крім того, Верховна Рада проголосувала законопроєкт про зміни до "Закону про лікарські засоби", який сьогодні підписав глава держави. Такі заходи спрямовані на забезпечення прозорого ціноутворення на лікарські засоби.