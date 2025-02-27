Об этом предупреждает Всеукраинский совет по защите прав пациентов. Также организация отмечает, что такое решение может повредить здоровью граждан. Об этом говорится в заявлении, обнародованной пациентской организацией.

В документе Всеукраинский совет защиты прав пациентов прогнозирует следующие последствия ручного регулирования цен на лекарства:

существенное сокращение импорта в Украину иностранных лекарств, которые и правда дорогие, но качественные. И без этого незначительный для ведущих западных фармкомпаний рынок Украины, в частности из-за войны, станет еще менее привлекательным в результате искусственного регулирования цены на лекарственные средства. В результате украинцы не смогут купить качественные западные лекарства, потому что их фактически "запретят" продавать в Украине;

общий дефицит лекарств и резкое уменьшение ассортимента. Аптеки будут закупать только те лекарства, которые они гарантированно смогут продать. Производителю государство будет запрещать компенсировать минимальный запас препаратов в аптеке, а также гарантировать аптеке продажу новых лекарств. В результате этих продуманных действий аптеки будут держать меньший ассортимент более дешевых лекарств и в меньшем количестве;

разрушение отечественного фармпроизводства. Новая политика реферирования цен потребует от отечественных производителей продавать лекарства по цене, что будет равно самой низкой цене в других странах. Эта политика фактически оставит производство без каких-либо доходов и поставит его на грань выживания., ведь заводы будут вынуждены конкурировать с азиатскими мануфактурами, условия работы которых значительно лучше;

сельские районы и прифронтовые населенные пункты останутся без доступа к лекарству. После государственного регулирования цены, аптекам и дистрибьюторам придется уменьшать свои расходы. Первыми пострадают дотационные заведения, куда дорого доставлять и где мало покупают, то есть деревни, сельские общины, маленькие города;

общее удорожание лекарств для населения. Инициативы предусматривают ручную регулировку цен и удешевление на 30% для 100 наименований лекарств., но другие (около 7900) подорожают. Лекарство будет производиться меньшими партиями, отменятся специальные программы, благодаря которым аптеки имели скидки;

уменьшение интереса к Украине крупных производителей. Мы станем маленьким бедным рынком с кучей проблем и препятствий, куда легче ничего не завозить.

Поэтому организация призывает Кабмин изменить свое постановление №168, ВР изменить подписанный сегодня Президентом законопроект №11493, изменить решение СНБО и разработать новые инициативы, которые будут сбалансированы и нивелировать все риски для пациентов.

Напомним, с 1 марта 2025 г. в Украине вступают в силу масштабные изменения в регулировании фармацевтического рынка. Они внедряются в соответствии с решением СНБО от 12 февраля 2024 года "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев", которое введено в действие Указом Президента. Кроме того, Верховная Рада проголосовала законопроект об изменениях в "Закон о лекарственных средствах", который сегодня подписал глава государства. Такие меры направлены на обеспечение прозрачного ценообразования лекарственных средств.