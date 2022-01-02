З 1 січня 2022 року змінилася вартість оформлення біометричних документів: нові ціни

Біометричні документи громадянина України з 1 січня 2022 року стануть дещо дорожчими. Про це повідомили у ДМС.

Мовиться про ID-картку та біометричні паспорти для виїзду за кордон. Утім, хто оплатив ці документи до 31 грудня і подав заявку – отримає їх без доплат.

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Нові ціни на біометричні документи в Україні з 1 січня 2022 року

З 1 січня 2022 року "Поліграфічний комбінат "Україна" збільшує ціни на бланки біометричних документів. Усе через зростання цін на сировину та матеріали.

Паспорт громадянина України (ID-картка)

Оформлення ID-картка вперше – безплатне. Далі ж ціни зміняться так:

Оформлення до 20 робочих днів – із 363 до 372 гривень.

Оформлення до 10 робочих днів – із 489 до 498 гривень.

Біометричний паспорт для виїзду за кордон

Оформлення до 20 робочих днів – ціна зросте з 694 до 733 гривень.

Оформлення до 7 та до 3 робочих днів за наявності підстав – зросте з 1046 до 1085 гривень.



Як зміняться ціни на біометрику з січня 2022 / Фото ДМС

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якщо людина вже оплатила оформлення документу до 31 грудня 2021 року, і подала відповідну заявку, то отримає їх без доплат. Але якщо оплатила, але заявку не подала – доплатити таки доведеться.