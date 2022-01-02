З 1 січня 2022 року змінилася вартість оформлення біометричних документів: нові ціни
2 січня 2022 , 05:58Читать новость на русском
Джерело:Державна міграційна служба України
Біометричні документи громадянина України з 1 січня 2022 року стануть дещо дорожчими. Про це повідомили у ДМС.
Мовиться про ID-картку та біометричні паспорти для виїзду за кордон. Утім, хто оплатив ці документи до 31 грудня і подав заявку – отримає їх без доплат.
Також цікаво Економічний паспорт українця: що це таке, хто, коли та скільки коштів зможе отримати
Нові ціни на біометричні документи в Україні з 1 січня 2022 року
З 1 січня 2022 року "Поліграфічний комбінат "Україна" збільшує ціни на бланки біометричних документів. Усе через зростання цін на сировину та матеріали.
Паспорт громадянина України (ID-картка)
Оформлення ID-картка вперше – безплатне. Далі ж ціни зміняться так:
- Оформлення до 20 робочих днів – із 363 до 372 гривень.
- Оформлення до 10 робочих днів – із 489 до 498 гривень.
Біометричний паспорт для виїзду за кордон
- Оформлення до 20 робочих днів – ціна зросте з 694 до 733 гривень.
- Оформлення до 7 та до 3 робочих днів за наявності підстав – зросте з 1046 до 1085 гривень.
Як зміняться ціни на біометрику з січня 2022 / Фото ДМС
Цікаве відео про підсумки 2021 року