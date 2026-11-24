Вже з 1 січня 2027-го року прокуратура може втратити право повертати державі через суд незаконно роздані землі оборони, ліси, береги та пам'ятки.

Чому так склалося

Конституційний Суд скасував відповідну норму і дав парламенту час до кінця грудня, але Верховна Рада може розглянути відповідний урядовий законопроєкт №16026 лише 26 листопада, у першому читанні.

Якщо його не ухвалять одразу в цілому, на друге читання і підпис президента залишиться трохи більше місяця. І цього часу може не вистачати до дедлайну.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити законопроєкт №16026 одразу за основу і в цілому. Водночас документ потребує виправлень. На цьому наголошує експерт "Центру протидії корупції" Ернест Шуберт:

Представницька функція прокуратури має працювати й далі в усьому обсязі: від повернення лісів, узбережжя та заповідних земель до справ про необґрунтовані активи. Але варто звернути увагу на дві речі. Перше: не розширювати повноваження під виглядом виконання рішення Конституційного Суду. Сьогодні прокурор може витребовувати документи в органів влади й держпідприємств, а проєкт непомітно додає обов'язкові запити до приватних компаній і громадських організацій ще до позову й без судового контролю. Цю норму треба прибрати. Друге: виконати рішення Конституційного Суду по суті. Підстави мають бути з чіткими критеріями, щоб прокурор втручався там, де є реальна шкода.

Народна депутатка, членкиня екологічного комітету Верховної Ради Юлія Овчинникова ("Слуга народу") закликає ухвалити закон до нового року:

Закон має зберегти можливість судового захисту лісів, річок і заповідних територій у чітко визначених виключних випадках. Я підтримую необхідність такого врегулювання, і це треба робити якнайшвидше. Водночас положення, які створюють ризики необґрунтованого використання представництва, потрібно виправити до остаточного ухвалення.

Що буде, якщо Рада не встигне

Цей "казус" може легалізувати наймасштабніші корупційні схеми, зокрема, віддати під "дерибан" землі під Києвом, які належать прибережної захисної смуги Дніпра, але на які давно "поклали око" фанати будівництва елітної нерухомості.

Скаргу до Конституційного Суду подало ТОВ "Рейнір Бізнес Груп", яке отримало десятки гектарів прибережної захисної смуги Дніпра в Козині. Селищна рада захищати берег у суді відмовилася, тож позов подала прокуратура, і компанія остаточно програла у Верховному Суді. Тоді вона пішла до Конституційного Суду, щоб довести, що прокуратура діяла у незаконний спосіб, і так компанія, яка програла у Верховному Суді виграла у Конституційному, хоча, як зазначив в окремій думці суддя Василь Лемак, це товариство так і не назвало жодного свого порушеного права. Якщо Рада не встигне до 1 січня, ті, хто незаконно отримав державні ліси, землі та пам'ятки, можуть відкорковувати шампанське, – голова громадська ініціативи "Голка" Ірина Федорів описує, на жаль, цілком реальний сценарій. Один з багатьох.

За позовами прокуратури державі вже повернули 34 гектари лісу біля маєтку Віктора Медведчука на Київщині. А на Житомирщині суд повернув Міністерству оборони понад 2 100 гектарів земель оборони, які Облрада віддала мисливській організації.

Нагадаємо, у 2025-му році набув чинності зміни до Цивільного кодексу, які обмежили можливість повертати незаконно відчужені землі десятирічним строком. Європарламент закликав Верховну Раду та уряд змінити цей закон, вказавши на ризики легалізації права власності на ліси та водойми, незаконно вилучені з державної власності.