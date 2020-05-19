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Тисяча гривень за добу: фото платної камери у Львівському СІЗО

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Як виглядає і скільки коштує платна камера у Львівському СІЗО – фото
Малюська проінспектував Львівське СІЗО / Фото Мін'юсту

Міністр юстиції Денис Малюська під час візиту на Львівщину перевірив слідчий ізолятор та платну камеру СІЗО. Перебування в комфортних умовах такої камери ув'язненим коштує 1 тисячу гривень за день або 4 тисячі гривень за місяць.

Малюська навідався з візитом на Львівщину 19 травня разом зі своєю заступницею Оленою Висоцькою, повідомляє пресслужба Міністерства юстиції у фейсбуці. Їхня перевірка відбулася у рамках експериментального проєкту Мін'юсту щодо покращення умов у СІЗО.

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Яка вартість платної камери у Львівському СІЗО:

  • 1 тисячу гривень за добу,
  • 3,5 тисячі гривень за тиждень,
  • 4 тисячі гривень за місяць.

На світлинах видно, що міністр також скуштував їжу, яку готують в СІЗО, та проінспектував його приміщення.

Малюська проінспектував Львівське СІЗО: фото Мін'юсту

 

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Сам Малюська на своїй сторінці зауважив, що "клієнтоорієнтованість – наше все". Наступні платні камери планують відкрити у Чернігові, Харкові та Чернівцях.

Як Малюська реформує СІЗО: деталі

  • У Київському слідчому ізоляторі з 8 травня запрацювали платні камери з поліпшеними умовами. Ціни там дещо вищі, аніж у Львові, – 2 тисяч гривень за добу, 8 тисяч за тиждень і 12 тисяч гривень за місяць.
  • У Мін'юсті пояснюють, що така ініціатива запровадження платних камер має дві ключові цілі: прибрати корупцію та знайти додаткове фінансування для слідчих ізоляторів, бо бюджетних коштів не вистачає.
  • Також Малюська розповів, що хоче вивести за межі міст слідчі ізолятори. Водночас земельні ділянки під ними планують здавати в оренду приватним інвесторам. Таким чином держава хоче заощадити кошти для поліпшення інфраструктури пенітенціарної системи.
Автор: Наталя Боднар
Теги: Новини Львова Гроші Новини України Новини політики В'язниця СІЗО Денис Малюська Міністерство юстиції
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