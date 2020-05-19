Тисяча гривень за добу: фото платної камери у Львівському СІЗО

Міністр юстиції Денис Малюська під час візиту на Львівщину перевірив слідчий ізолятор та платну камеру СІЗО. Перебування в комфортних умовах такої камери ув'язненим коштує 1 тисячу гривень за день або 4 тисячі гривень за місяць.

Малюська навідався з візитом на Львівщину 19 травня разом зі своєю заступницею Оленою Висоцькою, повідомляє пресслужба Міністерства юстиції у фейсбуці. Їхня перевірка відбулася у рамках експериментального проєкту Мін'юсту щодо покращення умов у СІЗО.

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Яка вартість платної камери у Львівському СІЗО:

1 тисячу гривень за добу,

3,5 тисячі гривень за тиждень,

4 тисячі гривень за місяць.

На світлинах видно, що міністр також скуштував їжу, яку готують в СІЗО, та проінспектував його приміщення.

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Сам Малюська на своїй сторінці зауважив, що "клієнтоорієнтованість – наше все". Наступні платні камери планують відкрити у Чернігові, Харкові та Чернівцях.

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