Тисяча гривень за добу: фото платної камери у Львівському СІЗО
Міністр юстиції Денис Малюська під час візиту на Львівщину перевірив слідчий ізолятор та платну камеру СІЗО. Перебування в комфортних умовах такої камери ув'язненим коштує 1 тисячу гривень за день або 4 тисячі гривень за місяць.
Малюська навідався з візитом на Львівщину 19 травня разом зі своєю заступницею Оленою Висоцькою, повідомляє пресслужба Міністерства юстиції у фейсбуці. Їхня перевірка відбулася у рамках експериментального проєкту Мін'юсту щодо покращення умов у СІЗО.
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Яка вартість платної камери у Львівському СІЗО:
- 1 тисячу гривень за добу,
- 3,5 тисячі гривень за тиждень,
- 4 тисячі гривень за місяць.
На світлинах видно, що міністр також скуштував їжу, яку готують в СІЗО, та проінспектував його приміщення.
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Сам Малюська на своїй сторінці зауважив, що "клієнтоорієнтованість – наше все". Наступні платні камери планують відкрити у Чернігові, Харкові та Чернівцях.
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- У Київському слідчому ізоляторі з 8 травня запрацювали платні камери з поліпшеними умовами. Ціни там дещо вищі, аніж у Львові, – 2 тисяч гривень за добу, 8 тисяч за тиждень і 12 тисяч гривень за місяць.
- У Мін'юсті пояснюють, що така ініціатива запровадження платних камер має дві ключові цілі: прибрати корупцію та знайти додаткове фінансування для слідчих ізоляторів, бо бюджетних коштів не вистачає.
- Також Малюська розповів, що хоче вивести за межі міст слідчі ізолятори. Водночас земельні ділянки під ними планують здавати в оренду приватним інвесторам. Таким чином держава хоче заощадити кошти для поліпшення інфраструктури пенітенціарної системи.