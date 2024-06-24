10 головних новацій головкома Сирського: аудит війська, скорочення Генштабу, захист дронарів

Посадовці Генштабу, військові та експерти розповіли про новації, які запроваджуються у ЗСУ після призначення головнокомандувачем Олександра Сирського.

Про це мовиться у публікації видання "Главком". "Видання систематизувало інформацію, спираючись на дані з відкритих джерел та на спілкування з посадовцями Генштабу, військовими експертами, воїнами на фронті та людьми з оточення головкома", – йдеться у публікації.

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10 новацій Головнокомандувача ЗСУ

1. Перше, з чого почала команда Сирського, – аудит військових частин та Генштабу.

З'ясувалося, що з приблизно мільйона військовослужбовців лише 300 тисяч воювали. Також почалася оптимізація структурних підрозділів Генштабу та органів військового управління. Приблизно 20 тисяч військових, які були приряджені до Генерального штабу, Міноборони, різних тилових підрозділів, уже відправили в зону бойових дій.

2. У Генштаб прийшли бойові офіцери.

Головком Сирський змінив фактично весь менеджмент Генерального штабу, привівши з собою бойових офіцерів. У них глибше розуміння ситуації й потреб, швидша реакція, коментує військовий експерт Владислав Селезньов. Також взяли курс на спрощення системи бойового управління, підвищення ефективності, швидке ухвалення оперативних рішень, побудову чіткої ієрархії.

3. Керування не "з кабінету", а з фронту.

"Головком більше часу проводить у полях, а не в Києві. Здається, він не уявляє, як взагалі можна керувати війною з кабінету", – стверджує співрозмовник з оточення Олександра Сирського.

4. Створення нових бригад.

Це відповідь на збільшення Росією чисельності свого війська та кількості з'єднань і частин. Завдяки, в тому числі новосформованим резервам, було стабілізовано ситуацію на півночі Харківщини, звідки орки почали наступ у травні.

5. Початок ротації підрозділів на передовій.

Завдяки новим бригадам та кадровому ресурсу, вивільненому внаслідок аудиту, можна буде забезпечити планову ротацію підрозділів на передовій та функціонування дієвих резервів. На сьогодні, як повідомили джерела, ротацію пройшли 5-6 бригад ЗСУ.

6. Дронарів заборонено кидати на штурми.

Сирський підписав розпорядження, яким заборонив залучати операторів дронів для інших завдань, в тому числі відправляти на штурми. Розпорядження головкома стосується не тільки сертифікованих операторів БпЛА, а й тих, хто забезпечує їхню роботу.

7. Створення Сил безпілотних систем.

Україна створила новий вид збройних сил, якого не має жодна країна світу, – Сили безпілотних систем. Командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський порівняв інновації українців у застосуванні БпЛА у військових операціях із появою понад століття тому літаків на полі бою.

8. Формування нового роду військ – Кіберсили.

У 2024 році в ЗСУ з'явиться новий вид військ – Кіберсили. Такі війська є не у всіх країн НАТО, а лише у найбільш технологічно розвинутих і найзаможніших. Місією Кіберсил буде боротьба в кіберпросторі та в електромагнітному спектрі, повідомив начальник Головного управління РЕБ та кібербезпеки Генштабу Іван Павленко.

9. "Соціальний ліфт" через фронт.

З весни 2024 року на підвищення та просування по службі в апараті головкома та органах військового управління на посади, які призначаються головкомом та начальником Генштабу, можуть претендувати лише ті офіцери, які брали участь у бойових діях з 2022 року.

10. Планування з горизонтом у десятиліття.

Олександр Сирський запланував реформу ЗСУ з перспективою у 2035 рік. "Наша мета, незважаючи на російську агресію, – створити перспективну структуру ЗСУ на період до вступу в НАТО", – про таку амбіцію заявив нещодавно Сирський. Вже розроблено проєкт документа "Об'єднана операційна концепція сил оборони держави". Окрім того, Генштаб розробляє також стратегії розвитку видів та окремих родів військ до 2035 року.