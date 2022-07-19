"Видавництво Старого Лева" та EPAM Україна передають 1 300 книжок українцям у 10 країнах світу

За останні місяці мільйони українців були вимушені покинути країну через війну, залишивши свої домівки і всі близькі серцю речі. У такий складний час книжка може допомагати тримати зв’язок з рідною культурою. Ця підтримка особливо потрібна тим, хто рятуючись від війни, опинився за кордоном.

"Видавництво Старого Лева" та EPAM Україна надсилають майже 1300 книг до бібліотек, громадських центрів та центрів для біженців у 10 країнах світу. Книжки отримують вимушені переселенці у Польщі, Німеччині, Естонії, Англії, Болгарії, Угорщині, Греції, Чехії, Канади та Румунії.

До теми Музеї Німеччини зробили безкоштовний вхід для українців: куди можна сходити

Менеджерка "Видавництва Старого Лева" Мар’яна Кіра зазначає: "За останні 3 місяці ми отримали понад 100 запитів від українців з різних куточків світу, про те, що вони, збираючи свої валізи та тікаючи від війни, не мали змоги взяти з собою книжок. Більшість запитів стосується саме дитячої книжки, адже малеча сумує за читанням найбільше. Спільними зусиллями наших читачів та небайдужих людей ми змогли забезпечити половину запитів. Проте ми все ще більше отримуємо запитів ніж встигаємо опрацьовувати. Тому співпраця з ЕРАМ Україна є надзвичайно цінною, відчутною та важливою. Це означає, що за 1 – 2 тижні більше українців, що тимчасово покинули Україну, зможуть відчути підтримку, читаючи книжки рідною мовою. А це і є головною метою акції – подарувати частинку тепла через книжку".

ЕРАМ Україна з перших днів допомагає країні, реагуючи на гуманітарні виклики, підтримуючи освіту та волонтерський рух. Сьогодні ми раді підтримати тих українців, які рятуються від війни за кордоном. Важливо дати їм можливість залишатися на зв’язку з домом, з Україною. Книжки – це один із способів відчувати себе дотичним до рідної культури. Ми раді, що книжкова індустрія в країні досить швидко відновилася, і разом із надійним партнером "Видавництвом Старого Лева" ми можемо підтримати яскравою та якісною літературою українців, які вимушено перебувають за кордоном,

– коментує Наталя Колядко, директорка з розвитку талантів в EPAM Україна.

Ви також можете долучитися до збору книжок для українських біженців та подарувати їм частинку рідного дому, зробивши донат на суму 5, 10, 20, 50, 100 євро (переказати кошти можна з будь-якої країни світу у системі wayforpay). Усі книжки на зібрані кошти буде надіслано туди, де їх зараз найбільше потребують.

До теми – росіяни примусово вивозять дітей з України: дивіться відео