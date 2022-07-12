10-річна чемпіонка світу з шашок зібрала 21 тисячу гривень для ЗСУ: Притула не стримав сліз

Ми просто зобов'язані перемогти росію. Бодай тому, що у нас настільки круті люди, які роблять усе можливе для того, щоб наблизити цей день.

Так, Сергій Притула розповів історію 10-річної Валерії. Дівчинка – чемпіонка світу з шашок. І вона свої вміння використала задля того, щоб допомогти ЗСУ.

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Дівчинка грала у шашки за донати

Раніше у мережі активно обговорювали 10-річну Валерію. А все тому, що вона грала з усіма охочими у шашки. Правила баталій прості: за програш її суперник платив. Оскільки дівчинка – чемпіонка світу, то її не зміг обійти ніхто. Тож, ясна річ, усі кидали гроші у її імпровізовану скарбничку.



Дівчинка зібрала на потреби ЗСУ 21 тисячу гривень / Фото з фейсбуку Притули

І саме таким чином Валерії вдалось зібрати на потреби ЗСУ 21 тисячу гривень. Про це розповів Сергій Притула, до чийого фонду вона й навідалась. Дівчинка особисто передала шоумену та волонтеру кошти, зібрані завдяки партіям у шашки.

Притула розплакався, коли Валерія принесла гроші на ЗСУ: дивіться відео

– ... шашки... І що, виграєте?

– Так!

– Ви що, якась чемпіонка?

– Так!...

І тут дівчинка виймає зі свого маленького рюкзачка величезну пачку грошей. Сергій Притула був настільки приголомшений, що спочатку йому забракло слів. Після цього він почав плакати, пригорнув дівчинку та подякував їй.

Лисий ботокс здохне і так і не зрозуміє, чому програв. А тому, що наш народ з такими дітьми перемогти неможливо!,

– наголосив Притула.

Будемо відвертими, такий вчинок Валерії надзвичайно зворушує. Дівчинка на власному прикладі довела, що кожен на своєму місці може бути корисним. І абсолютно кожен може допомогти нашим захисникам і захисницям вибивати ворога з країни.

Ви ж пам'ятаєте, що надто маленьких донатів не буває? Тож потурбуйтесь про те, щоб наші військові регулярно отримували від вас оці маленькі та великі жести вдячності. Лиш об'єднавшись ми здолаємо ворога та відбудуємо нашу державу. А допоможуть нам такі дітки, як Валерія.

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