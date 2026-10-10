10 тисяч тонн нафти під ударом: Цезар розкрив масштаби операції "Барель" у Росії

Після ударів по російських нафтопереробних заводах і портовій інфраструктурі Росія почала активніше перевозити нафту залізницею. Легіон "Свобода Росії" провів операцію "Барель", під час якої, за озвученими даними, було знищено близько 10 тисяч тонн нафти.

Заступник командира легіону "Свобода Росії" Максиміліан Андронніков, відомий за позивним Цезар, в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів про роботу підпільної мережі всередині країни-агресорки. Він пояснив, які операції передували "Барелю" та наскільки масштабними стали удари по російській залізничній логістиці.

Спротив у Росії провів три масштабні операції

Підпільна мережа легіону "Свобода Росії" побудована за горизонтальним принципом. Така структура дозволяє уникати залежності від єдиного керівного центру, виявлення якого могло б поставити під загрозу всю організацію.

Це мережа із сотень і тисяч наших соратників, які вирішили, перебуваючи в Росії, стати на наш бік і допомагати нам. Не всі мали можливість виїхати або мають її зараз. Але якщо людина має палке бажання боротися з режимом, ми надаємо їй таку можливість,

– розповів Андронніков.

За роки повномасштабної війни учасники спротиву провели сотні акцій різного масштабу. Останні три операції відрізнялися тим, що до них залучали багато осередків, які діяли скоординовано в різних російських регіонах.

Першою стала операція "Квартет", спрямована проти залізничного рухомого складу. Учасники спротиву знищували локомотиви та вагони, що завдавало не лише прямих фінансових збитків, а й порушувало перевезення.

Один локомотив коштує мільйон – два мільйони доларів. Якщо він згорів на коліях, то затримує рух і заважає логістиці. Усе це наростає, як снігова куля,

– пояснив заступник командира легіону.

Наступною була операція "Факел", яку проводили наприкінці зими та на початку весни. Удари спрямували проти газової інфраструктури в Московському регіоні, Центральному федеральному окрузі та інших областях Росії. Роботу частини об'єктів, як стверджує Цезар, довелося зупиняти на кілька тижнів, а їхнє відновлення потребувало значних витрат.

До операції "Барель" залучили сотні учасників спротиву

Після попередніх скоординованих атак легіон підготував операцію "Барель", до якої долучили сотні людей. Робота охоплювала різні етапи підготовки та проведення акцій проти залізничних перевезень.

Російські спецслужби постійно посилюють заходи проти підпільних організацій, особливо після великих операцій українських спецслужб. Попри це, учасникам "Бареля", як запевняє Андронніков, вдалося уникнути затримань.

Зараз, заднім числом, можна сказати, що ніхто не був схоплений, ніхто не постраждав. Усі наші бійці спротиву, наші брати й сестри перебувають у безпеці,

– наголосив Цезар.

Росія почала активніше використовувати залізницю для перевезення нафти, зокрема після ударів по інших об'єктах паливної інфраструктури. Частину цистерн залишали на коліях групами по 10 – 20 одиниць, а стандартна залізнична цистерна, як пояснив Андронніков, вміщує приблизно 65 тонн палива.

Ураження відбулися в різних частинах Росії. Серед названих Цезарем місць були Вологда, Брянськ, Орел, Бєлгород і Курськ. Він також припустив, що одна з акцій могла відбутися поблизу Воронежа, однак не зміг точно пригадати всі локації.

Мережа спротиву відпрацювала на п'ять із плюсом. Усі завдання виконані. Це не одне місце, це систематичний удар, який був особливо відчутним там, де розташована прикордонна, прифронтова зона,

– зазначив Андронніков.

Особливе значення мали ураження в Брянській, Орловській та Бєлгородській областях. Ці удари, за оцінкою Цезаря, безпосередньо впливають на військову логістику Росії, адже пошкодження залізничних шляхів ускладнює перевезення вантажів.

Пожежі на залізниці можуть надовго зупиняти перевезення

Під час ураження цистерн із пальним збитки не обмежуються знищенням самого вантажу. Вогонь може пошкоджувати залізничне полотно, стрілочні переводи та інші елементи інфраструктури, від яких залежить рух поїздів.

Наслідки таких пожеж Андронніков порівняв із тривалим відновленням Кримського мосту після вибуху й займання нафтопродуктів.

Коли на коліях згорає кілька або кілька десятків цистерн із паливно-мастильними матеріалами, це процес, який складно зупинити. Він завдає шкоди залізничному полотну, інфраструктурі, стрілкам та всьому іншому,

– пояснив заступник командира легіону.

Втрата рухомого складу, пошкодження колій і затримки перевезень створюють додаткові труднощі для російської логістики. Особливо відчутними вони можуть бути на напрямках, які використовуються для забезпечення військ поблизу українського кордону.

Важливо зрозуміти, що це системна робота. Це дуже важливий етап роботи спротиву. Тому будемо нарощувати удари й розхитувати режим до його безпосереднього падіння,

– заявив Цезар.

Попередні операції "Квартет" і "Факел" дозволили підпільній мережі отримати досвід скоординованих дій. У легіоні планують використовувати його для подальших операцій проти російської інфраструктури.

Цезар розповів про операцію Барель у Росії: дивіться відео