Розвідка росіян над Запоріжжям, війська Білорусі біля Волині: основне за 100 день війни

Вже протягом 100 днів українські захисники дають відсіч російським агресорам. Україна бореться як на військовому, так і на політичному та інформаційному фронтах.

ЗСУ завдають втрат противнику на всіх напрямках і не поступаються без бою ні одним сантиметром української землі. Про головні події 3 червня читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Робили неможливе, – пілот розкрив подробиці про секретну евакуацію поранених з "Азовсталі"

16:03 ЗСУ завадили росіянам захопити селища Метьолкіне та Білогорівка на Сєвєродонецькому напрямку. Окупанти зазнали втрат і відійшли.

15:48 Російські війська за 100 днів війни в Україні вже зруйнували понад 370 пам'яток культурної спадщини. Половина зруйнованих пам'яток – це церкви різних конфесій.

15:23 Росія не має потрібного угруповання для повторного наступу на Півночі. Окупанти укріплюють свої позиції, переміщають війська та здійснюють провокації, щоб стримати українські сили.

15:06 Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Берліні зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. За словами Стефанчука, Україна отримала шанс на постачання найновішої та найсучаснішої зброї від Німеччини.

15:01 У Миколаєві вирішили до кінця воєнного стану заборонити відвідувати пляжі та місця відпочинку прибережних зон.

14:33 Колона військової техніки Білорусі підійшла до кордону з Волинською областю. Очевидці змогли розгледіти декілька БТР та один МАЗ.

13:54 Небезпека наступу росіян на Харків зберігається, однак у ворога немає ударних угруповань. Представник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що Росія навряд чи поновить активні бойові дії за Харків.

13:45 Посол України в Туреччині заявив, що країна купує українське зерно, яке викрала Росія. Він вже звернувся за допомогою до турецької влади та Інтерполу. Вони мають почати розслідування, щоб виявити, хто причетний до поставок зерна транзитом через турецькі води.

13:01 Російський журналіст Олександр Невзоров та його дружина Лідія Невзорова отримали громадянство України. Відповідний указ нібито підписав Володимир Зеленський. Про це повідомив Антон Геращенко.

12:54 Із Запоріжжя до тимчасово окупованих територій області дістатися неможливо. Влада призупинила рух транспорту через постійні ворожі обстріли.

12:39 Унаслідок обстрілів Харківщини 2 червня загинула 1 людина, а 7 осіб постраждали.

12:22 Президент Володимир Зеленський разом із командою записав відео для українців у 100-й день війни.

Звернення Зеленського: дивіться відео

12:03 Російські окупанти проводять над Запорізькою областю повітряну розвідку, але без значного успіху. Окупанти поповнюють запаси провізії та удосконалюють свої фортифікаційні споруди. Вони докладають всіх зусиль, щоб утримати зайняті позиції і не допустити просування Збройних Сил України.

11:46 Російські військові здійснили масований обстріл прикордонних територій України на межі між Чернігівською та Сумською областями. Прилетіло майже 100 ракет і мін.

11:45 Під Харковом "зникла" ціла розвідувальна рота російських окупантів: їх шукають вже два місяці.

11:09 Михайло Подоляк спростував слова російських пропагандистів про те, що Україна використовуватиме надані партнерами РСЗВ для атаки по території Росії. Зброю спрямують для оборони.

11:08 В ЄС ухвалили рішення про прийняття нового пакету санкцій проти Росії. Він значно скоротить можливості Росії вести війну проти України.

10:51 Росія встановила контроль над 90% Луганської області. Розвідка Великої Британії повідомила, що, попри тактичні успіхи армії загарбників на Донбасі, втрати окупантів – дуже значні.

09:54 Щонайменше 261 українська дитина загинула від рук російських окупантів. Така кількість жертв зафіксована за 100 днів війни.

Кількість поранених дітей зросла до 463.

09:37 Генштаб повідомив, що з моменту початку російського вторгнення і до 3 червня наші воїни ліквідували вже 30 950 росіян.

Актуальні втрати ворога

танків – 1367 (+4) одиниць,

бойових броньованих машин – 3366 (+12) одиниць,

артилерійських систем – 675 (+14) одиниць,

РСЗВ – 207 одиниць,

засобів ППО – 95 (+1) одиниць,

літаків – 210 одиниць,

гелікоптерів – 175 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 535 (+14),

крилатих ракет – 121 (+1),

кораблів /катерів – 13 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2329 (+4) одиниць,

спеціальної техніки – 51 одиниця.

09:30 За новими даними, з початку повномасштабного вторгнення до ЄС втекли 5,3 мільйона громадян України. Загальна кількість переміщених осіб, які в'їхали до ЄС, у тому числі й неукраїнських громадян, становить 7 мільйонів.

09:22 ЗМІ повідомили, що українські військові вже вчаться працювати з ракетними установками HIMARS. Їх надає США в новому пакеті допомоги. Установки вже розміщені в Європі.

08:39 Росіяни з артилерії знову обстріляли Зеленодольську громаду. На щастя, жертв та постраждалих немає.

07:22 Зведення Генштабу на ранок 3 червня. Основне:

у збройних силах Білорусі провели збори спеціалістів зв'язку та інженерів;

росіяни поповнюють запаси зброї та готують наступ на Слобожанському напрямку;

у центрі Сєвєродонецька тривають бої;

біля Попасної підрозділи росіян втратили щонайменше 50% особового складу підрозділу.

05:23 Росія спрямувала сили на захоплення Сєвєродонецька, що на Луганщині. Проте існує ймовірність, що після цього наступу росіяни не матимуть сили для захоплення Донеччини.

04:30 Представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер вкрай різко висловився про дії росіян в Україні. Він наголосив, що вони не лише вчиняють масштабні звірства, а й наче прийшли з минулого і використовують середньовічні тактики війни.

01:46 У Чорному морі перебувають 5 великих десантних кораблів російських окупантів. Окрім цього, наші захисники зафіксували ще 2 ракетні судна, які можуть загрожувати обстрілами українських міст.

01:35 Миколаїв атакували тричі за минулу добу, 2 червня. Мирне населення обстрілювали з різних видів зброї. Ввечері влучили в склади, пожежу там вже загасили. Одна людина загинула, ще одна поранена.

01:33 В оперативному командуванні "Південь" зазначили, що ситуація на лінії зіткнення південного фронту – динамічна та напружена. Бійці ЗСУ успішно нищать російських загарбників на Півдні. Попри це, окупанти продовжують підтягувати додаткову техніку.

00:02 Президент Володимир Зеленський у зверненні розповів, що США на різних рівнях підтвердили надання нашій державі сучасних ракетних систем залпового вогню. Він підкреслив, що ця американська зброя справді допоможе рятувати життя наших людей і захищати українську землю.