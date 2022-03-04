100 компаній-гігантів більше не ведуть бізнес з росіянами: інфографіка

Через війну в Україні багато країн запровадили санкції проти РФ, а бренди – припинили співпрацю. Це завдасть максимальні удари по російській економіці. Які великі компанії більше не ведуть бізнес з росіянами – читайте у статті.

В МЗС України пояснили, що санкції проти РФ включають не лише повну секторальну та фінансову ізоляцію, але і розрив усіх бізнес-зв’язків.

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За словами міністр закордонних справ Дмитра Кулеби, сьогодні світовий бізнес буквально відправляє Росію у вільне плавання у відповідному напрямі.

Вже близько 100 компаній-гігантів більше не ведуть бізнес з росіянами. Це конкретні удари, біль яких відчують усі росіяни,

– написав Кулеба.

Він попросив українців і далі тиснути на той іноземний бізнес, який залишається в РФ. “На грошах, зароблених ними у Росії, кров українців. Ми робимо свою роботу, ви можете нам допомогти”, – додав міністр закордонних справ.



100 компаній більше не ведуть бізнес з РФ / Інфографіка МЗС України

Які бренди вийшли з Росії

Бренди товарів – ASOS, Apple Store, Burberry, H&M, Nike, iHerb, IKEA, Farfetch, LEGO, Mango, Mytheresa, Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson), Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budejovicky Budvar.

– ASOS, Apple Store, Burberry, H&M, Nike, iHerb, IKEA, Farfetch, LEGO, Mango, Mytheresa, Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson), Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budejovicky Budvar. Технології – AMD, Amazon, Adobe, Dell, Dropbox, Ericsson, HP, Intel, Lenovo, LinkedIn, Oracle, PayPal, Samsung Pay, Webmoney.

– AMD, Amazon, Adobe, Dell, Dropbox, Ericsson, HP, Intel, Lenovo, LinkedIn, Oracle, PayPal, Samsung Pay, Webmoney. Платіжні системи – American Express, SWIFT, Visa, Western Union

– American Express, SWIFT, Visa, Western Union Сервіси – Ableton, Cinema 4D, Joobl, Nintendo eShop, PlayStation Store, Steam, Twitter (заборона на реєстрацію акаунтів).

– Ableton, Cinema 4D, Joobl, Nintendo eShop, PlayStation Store, Steam, Twitter (заборона на реєстрацію акаунтів). Автівки та літаки – Airbus, Boeing, Honda, Hyundai, Mazda, Toyota, Volvo Cars, Audi, BMW, Chevrolet, Cadillac, Ford, General Motors, Mercedes, Škoda, Volkswagen та інші.

– Airbus, Boeing, Honda, Hyundai, Mazda, Toyota, Volvo Cars, Audi, BMW, Chevrolet, Cadillac, Ford, General Motors, Mercedes, Škoda, Volkswagen та інші. Продукти – Coca-Cola, Danone, Nestle, Diageo (бренды Captain Morgan, Guinness, Smirnoff та інші).

Також Росію дискваліфікували з Eurovision. А Warner Bros відміняє вихід російських фільмів у прокат.

Окрім того, інші країни почали закривати небо для російських літаків, навіть приватних олігархів РФ.

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