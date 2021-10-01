100% контролю: до 2023 року в Україні облаштують держкордон з Росією і Білоруссю

Протягом 2022 – 2023 років Україна планує збудувати державний кордон з Росією та Білоруссю. Адже наразі необлаштованими залишаються тисячі його кілометрів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. 1 жовтня він оглянув на Луганщині нещодавно зведену ділянку україно-російського кордону в селі Розсипне.

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Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко пояснив, що роботи з облаштування кордону тривають. Очільник МВС ознайомився з інженерними облаштуваннями та системою охорони державних рубежів. На вказаній ділянці вже встановили новітню систему інтегрованого управління.

Мовиться про комплекс захисних інженерних споруд:

протитранспортний рів і вал;

контрольно-слідову смугу;

рокадну дорогу;

загороджувальний паркан із колючим дротом;

інтелектуальну систему відеонагляду на 15 спостережних вежах.

У відомстві підкреслили, що всепогодні камери й сенсорні, вібраційні та тепловізійні пристрої фіксують найдрібніші деталі цілодобово будь-якої пори року. Вони оперативно передають сигнал прикордонним нарядам для швидкого реагування.

Монастирський та Дейнеко оглянули ділянку кордону на Луганщині / Фото МВС

Міністр анонсував "велике будівництво кордонів"

Монастирський наголосив, що ця система може протидіяти потенційним спробам вторгнення, диверсійного проникнення, нелегальній міграції і контрабанді. Він додав, що держава зробить усе можливе, аби врешті облаштувати ділянки кордону з Росією та Білоруссю. Тому у 2022 році стартує "велике будівництво кордонів".

Це й інженерні споруди, виконані спеціалістами, й загалом новий інтелектуальний кордон, який дасть можливість прикордонникам на 100% контролювати межі нашої країни,

– запевнив очільник МВС.

Він також повідомив, що міністерство працюватиме над тим, аби забезпечити для прикордонників гарні умови служби. Мовиться, зокрема, про гідний рівень зарплат. Це допоможе брак кадрів. "Буде міцніша прикордонна служба, міцніший кордон, отже – буде міцнішою вся Україна", – переконаний Монастирський.

Аби повністю завершити облаштування кордонів, потрібно 17 мільярдів гривень. МВС вже звернулося до Кабміну з проханням врахувати це у державному бюджеті на 2022 рік.