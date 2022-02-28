1000 доларів за ворожий танк: охоронна компанія заохочує українців боротися
28 лютого 2022 , 16:17Читать новость на русском
Джерело:Українська Правда
Охоронна компанія Sheriff пообіцяла виплачувати по 1000 доларів кожному, хто знешкодить російський танк. За іншу техніку компанія готова платити по 500 доларів.
Таким чином компанія Sheriff заохочує боротися українських громадян з російською окупацією.
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Повний текст повідомлення:
Охоронна компанія Sheriff заохочує боротися всіх громадян проти агресора. Компанія виплатить $1000 за знешкодження ворожого танку, а за іншу техніку – $500.
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