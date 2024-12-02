"Тисяча Зеленського": три способи, як оформити допомогу від держави

На початку грудня в Україні стартувала програма "Зимова єПідтримка". Українці можуть оформити 1000 від держави трьома способами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт програми.

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Як отримати "Зимову єПідтримку" альтернативними методами

Так, з 1 грудня подати заявку можна через застосунок Дія, з 4 грудня – через Укрпошту, а з 10 грудня – через банки-партнери програми.

Громадяни, які не мають РНОКПП через релігійні переконання, особи віком від 65 років, а також піклувальники або законні представники малолітніх/неповнолітніх осіб можуть звернутися до банків-партнерів з 10 грудня.

Для оформлення необхідно надати паспорт та РНОКПП (або паспорт з відміткою про відмову), свідоцтво про народження дитини та документи про опіку за потреби.

У такому випадку банк перевірить, чи не отримував громадянин допомогу раніше. Якщо він пройшов перевірку, то банк відкриє рахунок та оформить картку "Національний кешбек". Вже протягом 10 днів на карту надійдуть кошти. Особа отримає повідомлення про зарахування через СМС або у застосунку банку.

"Тисячу Зеленського" через Укрпошту мають змогу отримати громадяни, які отримують усі види пенсійних та соціальних виплат через пошту. Вони отримають допомогу автоматично – про зарахування 1000 гривень повідомлять працівники Укрпошти.

Інструкцію, як оформити "1000 від Зеленського" у Дії ви можете отримати за посиланням.