В 11 років взяв інтерв'ю в Обами: пішов з життя легендарний журналіст Деймон Вівер

У віці 23 років пішов з життя американський журналіст Деймон Вівер. Він прославився тим, що ще в 11 років взяв інтерв'ю у Барака Обами, який тоді обіймав посаду президента США.
Джерело:The Palm Beach Post
Вівер встановив світовий рекорд: він став наймолодшою людиною, яка взяла інтерв'ю в чинного президента. Тоді журналіст ще навчався у початковій школі міста Кенел-Пойнт штату Флорида.
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У Білому домі школяр обговорив з Обамою низку важливих тем. Зокрема, цькування у школі, шкільні обіди та способи врегулювати суперечки. Окрім того, Вівер запитав президента, як досягнути успіху. На прощання юний журналіст запросив Обаму відвідати його школу.
Вівер також встиг взяти інтерв'ю у політика Джо Байдена, баскетболіста Двейна Вейда, телеведучої Опри Вінфрі, актора Семюела Джексона та інших відомих людей.
Вчитель журналіста – Браян Циммерман – розповів, що його учень вмів невимушено поводитися під час інтерв'ю та завжди мав натхнення до роботи.
Деталі про життя та смерть Вівера
- Старшу школу Вівер закінчив у Роял-Палм-Біч.
- Згодом вступив до Державного університету Олбані.
- Планував будувати кар'єру у сфері спортивної журналістики.
- Про смерть журналіста повідомила його сестра. Вона зауважила, що це сталося через природні причини.
Інтерв'ю Вівер з Обамою: дивіться відео