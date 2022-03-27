11:0: Арестович натякнув на розгром російських військових у Чорнобаївці
27 березня 2022 , 11:33Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Олексія Арестовича
Українські військові знову завдали втрат російській армії у Чорнобаївці. На це натякнув радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.
ЗСУ, ймовірно, завдали втрат ворогу вночі
У своєму фейсбуці він розмістив допис, в якому згадав про Чорнобаївку. Зі слів радника керівника ОП можна припустити, що ЗСУ завдали втрат ворогу вночі 27 березня.
До слова На Херсонщині тривають інтенсивні бої в Нововоронцовці, територію якої зайняли ЗСУ
До свого допису Арестович додав мем про Чорнобаївку.
Арестович натякнув на розгром росіян у Чорнобаївці / Фото з фейсбуку Арестовича
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