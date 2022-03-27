11:0: Арестович натякнув на розгром російських військових у Чорнобаївці

Українські військові знову завдали втрат російській армії у Чорнобаївці. На це натякнув радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

ЗСУ, ймовірно, завдали втрат ворогу вночі

У своєму фейсбуці він розмістив допис, в якому згадав про Чорнобаївку. Зі слів радника керівника ОП можна припустити, що ЗСУ завдали втрат ворогу вночі 27 березня.

До слова На Херсонщині тривають інтенсивні бої в Нововоронцовці, територію якої зайняли ЗСУ

До свого допису Арестович додав мем про Чорнобаївку.



Арестович натякнув на розгром росіян у Чорнобаївці / Фото з фейсбуку Арестовича

До теми – Військові розгромили окупантів у Чорнобаївці 10 раз: дивіться відео