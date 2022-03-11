12 автобусів до Білогородки на Київщині розвернули росіяни, – Верещук
Ірина Верещук заявила, що 12 автобусів до Білогородки на Київщині розвернули росіяни. Окупанти заявили, що вони нібито не мають команди пропустити автобуси.
Відповідну інформацію оприлюднила віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України ввечері 11 березня. Це трапилось на 16 день війни, яку Росія почала проти України.
Зауважте Обрізають стропи: росіяни не дають своїм же льотчикам шансу катапультуватись
З Білогородки на Київщині не вдалось евакуювати людей
Ірина Верещук розповіла, що мала відбутись евакуація по маршруту з сіл Андріївка і Микуличі Київської області до Житомира.
Це мав бути маршрут Андріївка – Липівка – Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир.
12 автобусів, які були направлені до міста Білогородка Київської області, які прибули до населеного пункту, як ми і домовлялися, Немишаєво, для проїзду до села Микуличі, були зупинені на блокпосту російськими збройними силами. Їм було наказано розвернутися і поїхати назад,
– заявила Верещук.
Додала, що російські військові сказали, що у них нібито немає команди пропустити колону автобусів для евакуації людей.
Проте ця заява росіян не відповідає дійсності, адже цей маршрут було заявлено.
Тобто Червоний хрест підготував відповідь, в якій мовилось, що російська сторона підтвердила готовність відкрити гуманітарний коридор саме у цьому напрямку.
Вечірнє звернення Верещук від 11 березня – дивіться відео