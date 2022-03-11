12 автобусів до Білогородки на Київщині розвернули росіяни, – Верещук

Ірина Верещук заявила, що 12 автобусів до Білогородки на Київщині розвернули росіяни. Окупанти заявили, що вони нібито не мають команди пропустити автобуси.

Відповідну інформацію оприлюднила віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України ввечері 11 березня. Це трапилось на 16 день війни, яку Росія почала проти України.

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З Білогородки на Київщині не вдалось евакуювати людей

Ірина Верещук розповіла, що мала відбутись евакуація по маршруту з сіл Андріївка і Микуличі Київської області до Житомира.

Це мав бути маршрут Андріївка – Липівка – Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир.

12 автобусів, які були направлені до міста Білогородка Київської області, які прибули до населеного пункту, як ми і домовлялися, Немишаєво, для проїзду до села Микуличі, були зупинені на блокпосту російськими збройними силами. Їм було наказано розвернутися і поїхати назад,

– заявила Верещук.

Додала, що російські військові сказали, що у них нібито немає команди пропустити колону автобусів для евакуації людей.

Проте ця заява росіян не відповідає дійсності, адже цей маршрут було заявлено.

Тобто Червоний хрест підготував відповідь, в якій мовилось, що російська сторона підтвердила готовність відкрити гуманітарний коридор саме у цьому напрямку.

Вечірнє звернення Верещук від 11 березня – дивіться відео