12-й пакет санкцій не ухвалять, але заслухають Сіярто: що обговорять глави МЗС ЄС у Брюсселі

Наступного тижня 12-й пакет санкцій проти Росії не ухвалять, але зроблять це пізніше. На обговоренні європейського шляху України також не будуть довго зупинятися, хоча можуть заслухати позицію Петера Сіярто.

Наступного тижня у Брюсселі відбудуться засідання Ради міністрів закордонних справ та оборони. Міністри обговорять виконання обіцянки поставити мільйон боєприпасів Україні, створення окремого військового фонду та заслухають позицію Угорщини щодо розширення ЄС. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі після розмови із високопосадовцем ЄС.

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12-й пакет санкцій, формула миру та заява Орбана

У понеділок до міністрів закордонних справ доєднається український колега Дмитро Кулеба у форматі онлайн. Очільник МЗС України розповість про ситуацію на місцях. Основну увагу приділять результатам мирного саміту на Мальті. За словами європейського дипломата, міністри обговорять формулу миру Володимира Зеленського, а також відповідальність Росії за скоєні нею злочини.

На умовах анонімності високопосадовець зазначив, що 12-й пакет санкцій наступного тижня не ухвалять. Наразі обговорення продовжується.

Я думаю, що пакет санкцій буде схвалено найближчим часом. Внутрішня дискусія з деяких питань триває. Ми маємо закрити весь пакет,

– сказав співрозмовник.

Попри презентацію річного звіту для країн-кандидатів від Єврокомісії, міністри не будуть зупинятися на цій темі. Втім, як сказав високопосадовець, вони можуть заслухати позицію угорського колеги Петера Сіярто. Нещодавно прем'єр Угорщини Віктор Орбан виступив проти початку перемовин про вступ України до Євросоюзу. Зазначимо, що фінальне рішення буде прийнято під час засідання Європейської ради в середині грудня.

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Недоставлений мільйон боєприпасів та 20 мільйрядів євро для України

У вівторок зберуться міністри оборони держав – членів ЄС. Зранку до них доєднається очільник Альянсу Єнс Столтенберг. За даними високопосадовця, міністри обговорять зі Столтенбергом війну в Україні, а також європейські стратегії посилення співпраці із НАТО.

Головною темою стане питання постачання обіцяного мільйона боєприпасів для української армії. Таку кількість снарядів держави – члени ЄС узгодили передати до березня 2024 року. Європейський дипломат каже, що це з самого початку було "амбітною метою". За його словами, на цей час передали лише 300 тисяч боєприпасів, тобто 30% від необхідної кількості.

"Це лише проміжні цифри, і постачання продовжуватимуться, оскільки держави – члени продовжують спустошувати свої склади, а другий трек (спільна закупівля боєприпасів – 24 Канал) буде збільшуватися. Вже зараз ми знаємо про значні постачання, які відбудуться до кінця цього року і на початку наступного", – зазначив співрозмовник.

Утім, високопосадовець не зміг відповісти на запитання, чи вдасться Євросоюзу досягти своєї мети у зазначений термін.

"Ми сповнені рішучості зробити все можливе, щоб допомогти Україні", – наголосив він.

На фоні цієї проблеми Єврокомісія готує нову стратегію для оборонної промисловості та розширення її потенціалу. За словами джерела, Євросоюзу необхідно визначити, як підтримати промисловість, аби та наростила свої виробничі потужності.

Крім того, міністри оборони обговорять і подальшу військову підтримку України. Раніше верховний представник ЄС Жозеп Боррель запропонував створити спеціальний фонд для України на чотири роки, заклавши туди 20 мільярдів євро. За даними європейського дипломата, наразі міністри не обговорюють цю суму.

"Ми хочемо забезпечити домовленість між країнами-членами про те, що в рамках Європейського фонду миру буде виділений спеціальний розділ для України на найближчі роки. Питання про суму буде вирішено на другому етапі", – сказав співрозмовник.

У Брюсселі хочуть забезпечити довгострокову військову підтримку з боку ЄС, зокрема постачати військове обладнання та тренувати українських солдатів. Утім, фінальне рішення залишається за державами – членами ЄС.

