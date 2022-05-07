12-річний британець написав Зеленському листа й отримав офіційну відповідь

12-річний британський школяр Томас написав Зеленському листа з підтримкою. Згодом хлопчик неочікувано отримав відповідь президента.

Лист Зеленському Томас вклав у гуманітарну допомогу, яку їм вдалося зібрати у школі. Хлопчик був вражений та дуже радий, побачивши відповідь від президента.

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Звертаючись до "найкращого президента", Томас сказав Володимиру Зеленському, що "щасливий, що допомагає" Україні. Хлопчик також додав, що сподівається, що Україна "переможе Росію", і що "Путін надто боїться говорити правду про війну".



Лист школяра Томаса / Фото з твіттеру відділу освіти в Англії

Незважаючи на те, що він ніяк не чекав відповіді, все ж отримав її. Зеленський написав хлопчикові, що лист Томаса "викликає посмішку на моєму обличчі".

Відповідь надрукована та написана англійською мовою, датована суботою 23 квітня та підписана Володимиром Зеленським.

Дякуємо за лист підтримки. Я в порядку і дякую за допомогу. Ми сподіваємося принести мир в Україну та їжу для громадян усієї країни та відбудувати міста. Те, що ви говорите в листі, і те, що Велика Британія робить для підтримки, викликає посмішку на моєму обличчі та в багатьох інших, – відповів президент України.



Відповідь Володимира Зеленського / Фото з твіттеру відділу освіти в Англії

Хлопчик навчається в школі графства Дарем. У BBC розповідають, як на відповідь Зеленського відреагувало його оточення. Учитель закладу Робін Хедден сказав: "Ми не могли в це повірити, коли прийшов лист. Наші співробітники офісу відкрили його, адресований "Томас у Трініті-школі" і розпитували класи, оскільки ми нічого не чекали назад".

Лист був серед 270 посилок із медичними засобами, одягом, їжею, туалетно-косметичними засобами та 4 інвалідними візками. Допомогу організували учні школи, вчителі та батьки.

Коли співробітники центру для біженців у Польщі знайшли лист, вони пообіцяли переслати його. Так і відбулося.

Мати Томаса Кімберлі розповіла, що її син був схвильований, коли повернувся додому після школи в п'ятницю.

Вона сказала: "Томас повернувся зі школи, махаючи ним (листом – 24 канал) в руці. Я не знаю, чи зможемо ми забрати це з його рук, але ми збираємося обрамити це і виділити почесне місце в нашому домі".

У школі також повідомили, що створять копію листа. Томас додав: "Я був радий отримати відповідь. Моя школа видала мені сертифікат і сказала, що я молодець".

Допомога від Італії

Італійська гуманітарна організація Cesvi заявила, що допоможе Україні відбудувати Бучу. Вона вже виділила перші 500 тисяч євро.

Фонд планує зібрати більше грошей завдяки благодійним внескам, які фонд отримує від приватних та державних донорів, зокрема від муніципалітету міста Берґамо.

Від початку війни фонд Cesvi вже виділив 1,5 мільйона євро на надання гуманітарної допомоги українцям.

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