Інцидент трапився у селі Іванчанка. А звуть неповнолітнього палія – Віталик.

До теми Школяр підпалив храм Московського патріархату на Одещині: хотів помститися

Пішов подивитися, чи є там гроші

Пробрався Віталик до храму досить легко – піднявши одну з решіток. Їх парафія нещодавно встановила після того, як церкву підтопило. Встановили решітки на бічних входах.

Пішов подивитися, чи є гроші. Там не було нічого. І як запалив – не пам'ятаю, не знаю... Підпалив і пішов швидко,

– зізнається школяр.

Хлопець також розповів, що крав і раніше з храму телефони, їжу та гроші з церкви. Останні витрачав на різні смаколики, зокрема чіпси та сухарики.

Син священника взагалі не ображав Віталика

Це підтверджує, як бабуся школяра, так і інші місцеві підлітки. За їхніми словами, вони не ворогували й ніхто з нього не знущався, хлопці разом грали

"Він – хороший хлопчик, ми дружимо, граємо", – зазначають діти.

Зауважте! Окрім Віталика, в сім'ї є ще дві доньки. Наймолодшій – 8 місяців, і дитина вже має ваду серця. Вибачалася перед односельцями за онука його бабуся. Тому цілком ймовірно, що вона й виховує хлопця. Про батьків наразі не відомо.



Бабуся з Віталиком стала на коліна біля церкви, щоб просити про прощення / Скриншот відео

Школяр підпалив храм на Одещині: головне