Інцидент трапився у селі Іванчанка. А звуть неповнолітнього палія – Віталик.
До теми Школяр підпалив храм Московського патріархату на Одещині: хотів помститися
Пішов подивитися, чи є там гроші
Пробрався Віталик до храму досить легко – піднявши одну з решіток. Їх парафія нещодавно встановила після того, як церкву підтопило. Встановили решітки на бічних входах.
Пішов подивитися, чи є гроші. Там не було нічого. І як запалив – не пам'ятаю, не знаю... Підпалив і пішов швидко,
– зізнається школяр.
Хлопець також розповів, що крав і раніше з храму телефони, їжу та гроші з церкви. Останні витрачав на різні смаколики, зокрема чіпси та сухарики.
Син священника взагалі не ображав Віталика
Це підтверджує, як бабуся школяра, так і інші місцеві підлітки. За їхніми словами, вони не ворогували й ніхто з нього не знущався, хлопці разом грали
"Він – хороший хлопчик, ми дружимо, граємо", – зазначають діти.
Бабуся з Віталиком стала на коліна біля церкви, щоб просити про прощення / Скриншот відео
Школяр підпалив храм на Одещині: головне
- Інцидент трапився 21 вересня.
- Жителі села загасили пожежу самотужки ще до приїзду рятувальників.
- Щоправда, вогонь усе є знищив ікони, вікна, ящик для пожертвувань, деякі меблі та столи.
- Правоохоронці встановили, що це був підпал. Також знайшли й палія.
- Хлопець раніше переконував, що підпалив церкву, аби помститися своєму однокласнику. Той є сином священника та нібито систематично над ним знущався.
- Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне пошкодження майна підпалом. Вона передбачає від 3 до 10 років в'язниці.
- Проте підозрюваний є неповнолітнім, тому на батьків склали адміністративний протокол за неналежне виконання батьківських обов'язків. Їх можуть оштрафувати на 10 тисяч гривень.