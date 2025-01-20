У Білій Церкві на Київщині підлітки побили 12-річну дівчинку: поліція розслідує інцидент

У Білій Церкві, що в Київській області підлітки побили 12-річну дівчинку. Наразі поліцейські розслідують інцидент.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Київщини. До цього відео з побиттям дівчинки з'явилося у мережі.

До теми "Школа – це місце знань, а не насильства": у ліцеї на Рівненщині учитель побив дитину

Що відомо про побиття дівчинки у Білій Церкві

У мережі опублікували відео, на якому близько 10 підлітків знущалися з дівчинки. Неповнолітні били дівчинку ногами, клеїли на голову жувальну гумку та вимагали гроші – 15 тисяч гривень. Також у 12-річної дівчинки відібрали мобільний телефон.

У Ярослави сьогодні день святого побиття,

– цинічно сказав один з хлопців на відео.

Інший хлопець заявив дівчині, що вона "має навчиться відповідати за свої слова та вчинки", а також додав, що вона "мусорнутися хотіла".

"До п’ятниці, щоб були бабки", – сказав інший хлопець на відео.

Підліток на прізвисько "Жаба" зняв усі знущання підлітків з дівчинки на відео.

Що сказали у поліції про інцидент

У поліції Київщини зазначили, що повідомлення про побиття 12-річної дитини надіслала її мати. У ході перевірки правоохоронці з'ясували, що тілесні ушкодження неповнолітній завдали троє підлітків – ровесниця потерпілої, 15 та 16-річні хлопці.

Під час проведення першочергових заходів правоохоронці виявили відео з побиттям дівчинки вищевказаними дітьми.

Працівники дізнання Білоцерківського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом побиття малолітньої дитини. Згодом поліцейські нададуть правову оцінку діям кожного із фігурантів на відео, згідно з вимогами чинного законодавства,

– наголосили правоохоронці.

Санкція вказаної статті передбачає покарання штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 200 годин, або виправними роботами на строк до одного року.

За дії неповнолітніх дітей відповідатимуть батьки. Наразі досудове розслідування ще триває.

Поки достеменно невідомо, через що виник конфлікт між дітьми. Слідчі зараз з'ясовують цю інформацію.