12-річну Кіру Обедінську, яку окупанти вкрали у Маріуполі, повернули дідусеві

Доньку титулованого ватерполіста та колишнього капітана збірної України Євгена Обедінського, який загинув у Маріуполі, повернули дідусеві. 12-річну Кіру після загибелі батька окупанти вивезли до Донецька.

Після смерті батька дівчинка залишилася сиротою. Її мама померла ще коли Кіра була немовлям.

Нагадаємо Донька загиблого ватерполіста Обедінського залишилася сиротою: окупанти забрали її у Донецьк

Дитина зараз у Києві

Бабуся 12-річної Кіри повідомила, що дитина зараз у Києві з дідусем. Як зазначили в Офісі омбудсмана, дідусь Кіри хоче встановити над нею опіку.

Крім Кіри, з окупованої території повернули 9-річного Іллю Матвієнка. Його мама загинула під час бомбардування Маріуполя.

Єдина родичка хлопчика – бабуся – також звернулася до омбудсмена з проханням встановити опіку над онуком.

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