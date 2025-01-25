Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Guardian. Його капсула знаходилась біля узбережжя Панами.

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Німець прожив 120 днів під водою

59-річний Рудігер Кох покинув свій підводний будинок площею 30 квадратних метрів у присутності судді Книги рекордів Гіннеса, яка підтвердила, що він побив рекорд американця Джозефа Дітурі, який провів 100 днів у підводному житлі.

Це прекрасно, коли все заспокоюється, темніє, а море світиться. Це неможливо описати, це треба відчути на собі,

– розповів Кох.

Свій вихід із капсули він відзначив шампанським, сигарою та стрибком у Карибське море. Потім його доставили на берег, де відбулася святкова вечірка.

Його підводний будинок був облаштований усім необхідним: ліжком, туалетом, телевізором, комп’ютером, інтернетом і навіть велотренажером. Водночас душу в капсулі не було.

Постачання електроенергії здійснювали сонячні панелі та резервний генератор. Їжа доставлялася через трубу, яка також слугувала входом для відвідувачів, зокрема лікарів.

Кох висловив надію, що його експеримент змінить ставлення до можливостей життя під водою.

Ми намагаємося довести, що моря насправді є життєздатним середовищем для експансії людства,

– наголосив він.

Його переміщення в капсулі фіксували чотири камери, що довели – протягом усього часу рекордсмен не підіймався на поверхню.