1200 військових з різних країн: в Україні вперше стартували військові навчання "Три мечі – 2021"

На Львівщині 19 липня розпочалися масштабні військові навчання за участю військових з України, Литви, Польщі та США. Ці навчання мають виключно оборонний характер.

Україна вперше бере участь у цих навчаннях і, відповідно, вперше їх проводить. Вони спрямовані на поглиблення та покращення партнерства та військової співпраці між країнами Люблінського трикутника: України, Литви та Польщі.

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Масштаби "Трьох мечів – 2021"

Цьогорічні навчання "Три мечі – 2021" проходять на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, більше відомій як Яворівський полігон.

У навчаннях візьмуть участь понад 1200 військовослужбовців. Це військові з литовсько-польсько-української бригади імені великого гетьмана Костянтина Острозького та з США, бійці підрозділу 80 окремої десантно-штурмової бригади. Також задіяно понад 200 бойових машин.

Відкриття "Трьох мечів – 2021" / фото Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного

Які навички покращуватимуть військові

Навчання "Три мечі – 2021" мають оборонний характер.

Під час занять військовослужбовці проведуть навчальні стрільби зі стрілецької зброї та здійснюватимуть польоти на вертольотах армійської авіації. На навчальних ділянках полігону також буде задіяна бронетехніка.

Навчальні полігони охороняють підрозділи Військової служби правопорядку Збройних сил України. Триватимуть "Три мечі – 2021" до 30 липня 2021 року.

Військові навчання "Три мечі – 2021" / фото Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного