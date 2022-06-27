Удар по Одещині та обстріли Сумщини: основне за 124 день війни

Українські воїни разом із усім народом 124 день вибивають росіян з нашої землі. Запеклі бої тривають на всіх фронтах.

Про найважливіші події війни 27 червня читайте у матеріалі 24 каналу. Далі – детальніше.

До теми Ракетний обстріл Києва та Черкащини: основне за 123 день війни

06:02 ЗСУ завдали 3 авіаційні удари по скупченню живої сили та військової техніки росіян в трьох районах Херсонщини. Втрати окупантів на Півдні склали:

39 бійців особового складу;

1 танк Т-72;

4 одиниці іншої броньованої та 3 – автомобільної техніки;

2 склади боєприпасів на Миколаївщині, а також – 1 на Херсонщині.

05:27 За даними Bloomberg, Росія зазнала дефолту за зовнішнім боргом в іноземній валюті вперше з 1918 року. Все тому, що Москва не розрахувалася з іноземними кредиторами. Однак Кремль не збирається оголошувати дефолт, мотивуючи це тим, що таки перейде на обслуговування свого непогашеного суверенного боргу в розмірі 40 мільярдів доларів.

04:02 Під час тривоги росіяни атакували Одеську область з літаків стратегічної авіації Ту-22М. Унаслідок атаки загорілися кілька житлових будинків та господарчих споруд. Площа пожежі склала 500 метрів квадратних. Попередньо, постраждали 6 людей, серед яких є дитина.

03:53 В американському інституті вивчення війни повідомили, що Кремль усунув генерала Олександра Дворнікова від командування війною в Україні. На його місце, ймовірно, призначили генерал-полковника Геннадія Жидко.

01:46 За даними американського видання CNN, США планують оголосити про купівлю передової системи ППО для України. Це нібито має статися вже цього тижня.

00:46 У більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Невдовзі після цього мешканці Одещини повідомили у соцмережах, що чули вибухи. Наразі офіційної інформації про те, що саме трапилося – немає.

00:41 За дому ворожі війська випустили по Сумській області понад 150 мін та снарядів. Найбільше постраждала Краснопільська громада. На жаль, одна людина загинула, а ще одна – зазнала поранень й зараз перебуває у лікарні. Відомо, що російський вогонь пошкодив приватні господарчі споруди, водонапірну башту та ферму.

00:12 Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав не плутати тактичні та стратегічні перемоги. Адже стратегічних цілей Володимир Путін так і не досягнув. За слова політика, плани очільника Кремля приречені. Суверенна та незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж Путін.