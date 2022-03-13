На 13 березня оголосили 14 гуманітарних коридорів: напрямки

У неділю, 13 березня, мають відбутися 14 гуманітарних коридорів. Вони дозволять евакуювати людей з окупованих російськими "визволителями" українських міст.

Актуальні напрямки гуманітарних коридорів, запланованих на 13 березня, опублікувала українська омбудсменка Людмила Денісова.

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Перелік гуманітарних коридорів

Із Запоріжжя до Маріуполя, що на Донеччині, (Запоріжжя, Василівка, Мелітополь, Бердянськ, Мангуш, Маріуполь). Колона з гуманітарним вантажем та порожніми автобусами для Маріуполя у супроводі церковнослужителів продовжить слідувати маршрутом з міста Бердянськ. З міста Пологи Запорізької області у напрямку міста Запоріжжя (Пологи – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя). Колона з гуманітарним вантажем та порожніми автобусами для евакуації людей після ночівлі на маршруті у селищі Лугове продовжить слідувати маршрутом до міста Пологи. Із селища Козаровичі (тренінговий центр) Київської області до міста Києва (Козаровичі – Лютіж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ). Для евакуації людей направлять автобуси з міста Київ. Із селища Андріївка Київської області до Житомира (Андріївка – Липівка – Макарів – Небілиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир). Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Біла Церква: Біла Церква – Ковалівка – Фастів – Брусилів – Кочеров – Радомишль – Макарів – Андріївка. З міста Макарів Київської області до Житомира (Макарів – Небілиця – Ставище – Кочеров – Коростишів – Глибочиця – Житомир). Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Біла Церква: Біла Церква – Ковалівка – Фастів – Брусилів – Кочеров – Радомишль – Макарів. З міста Бородянка Київської області до міста Житомира (Бородянка – Пісковка – Малин – Радомишль – Житомир). Автобуси спрямовані для евакуації продовжать прямувати з Пісківки до Бородянки. Із села Світильня Київської області у напрямку Броварів (Світильня, Плоське, Гоголів, Красилівка, Квітневе, Бровари). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із міста Бровари. Із села Перемога Київської області у напрямку міста Київ (Перемога, Лукянівка, Лукаші, Корніївка, Надра, Садове, Березань, Бориспіль, Київ). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із міста Київ. Із села Велика Димерка Київської області у напрямку міста Бровари. Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із міста Бровари. З міста Кремінна до міста Лиман Луганської області. Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом з міста Лиман. З міста Рубіжне Луганської області до міста Слов'янська Донецької області (Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Слов'янськ (через Бахмут)). З міста Попасна Луганської області у місто Слов'янськ Донецької області (Попасна – Бахмут – Слов'янськ). Із селища Горське Луганської області у місто Слов'янськ Донецької області (Горське – Лисичанськ – Бахмут – Слов'янськ). З міста Щастя Луганської області до міста Слов'янська Донецької області (Щастя – Новоайдар – Сєверодонецьк – Лисичанськ – Слов'янськ).

Додамо, що всі 14 гуманітарних коридорів організувала Україна. Вже є домовленості з окупантами, які підтвердили ці коридори. Однак, як ми знаємо, слова окупантів не завжди відповідають їхнім діям. Так, кілька днів, попри підтвердження, ці коридори не працювали.

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