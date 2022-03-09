13 діб у підвалі та сльози дітей: як евакуюють людей з Ірпеня, Бучі та Ворзеля

На Київщині досі намагаються евакуювати цивільне населення з Ірпеня, Бучі та Ворзеля, куди зайшли російські військові. Люди перебираються через розбитий міст, а діти плачуть.

Найскладніша ситуація – для людей із інвалідністю та людей похилого віку. Їх перевозили у машинах швидкої допомоги.

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9 березня колони з населених пунктів, де ведуться активні бої з окупантами, продовжували евакуювати людей, які 13 діб були в підвалах через обстріли. Їх намагаються перевозити медики-волонтери, поліція, ДСНС, тероборона та добровольці.

Журналісти оприлюднили відео, як відбувається евакуація з Ірпеня, Бучі та Ворзеля. Охочих людей зібралося дуже багато. На кадрах увагу привертає хлопчик, який плаче через відчай та страх.

Окрім того, всіх людей довелося переводити через зруйнований міст через річку біля Ірпеня. Для цього зробили саморобний "міст" з дерева.

Як евакуюють людей з Ірпеня, Бучі та Ворзеля / Відео



Місцеві кажуть, що в окупованих населених пунктах немає ні світла, ні води, ні газу, тому залишатися там небезпечно.

До слова, українців евакуйовують з небезпечних міст через обстріли окупантів. Лише за добу вдалось вивезти понад 40 тисяч жінок та дітей з усіх куточків України. Деталі – читайте тут.

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