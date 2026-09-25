Ініціатори проєкту прагнуть по-новому розповідати дітям і молоді про українців, чиї відкриття, досягнення та діяльність вплинули на розвиток України й світу. Історії видатних науковців, митців, громадських діячів та винахідників планують зробити доступними у сучасному цифровому форматі, інформує 24 Канал.

Перші результати проєкту вже можна побачити на YouTube-каналі "Генокод UA". У день презентації, 24 вересня, там опублікували першу відеоісторію – "Олександр Богомолець – українець, який мріяв продовжити людське життя до 150 років". Випуск розповідає про життєвий шлях ученого, його дослідження старіння та внесок у розвиток української медичної науки.

Національна ідентичність формується не лише через знання історичних подій, а й через знання людей, які творили і продовжують творити Україну. Нам важливо, щоб молоді українці знали ці імена, розуміли масштаб їхніх досягнень і пишалися тим, що Україна дала світові видатних науковців, винахідників, митців і громадських діячів. Саме тому такі історії мають бути доступними, сучасними та близькими молодому поколінню,

– зауважила Наталія Гонтаренко, в. о. начальника управління утвердження української національної та громадянської ідентичності Міністерства молоді та спорту України.

Проєкт "Українці, якими пишаємося" презентували 24 вересня у Києві / Фото, надані 24 Каналу

20 історій, які обрали самі українці

За результатами голосування в "Дії" до цифрової відеобібліотеки увійдуть історії 20 постатей у двох категоріях.

Наука і технології: Олександр Богомолець, Софія Окуневська-Морачевська, Степан Рудницький, Катерина Ющенко, Любомир Романків, Михайло Кравчук, Іван Горбачевський, Анатолій Скороход, Георгій Кістяківський, Микола Пильчиков.

Олександр Богомолець, Софія Окуневська-Морачевська, Степан Рудницький, Катерина Ющенко, Любомир Романків, Михайло Кравчук, Іван Горбачевський, Анатолій Скороход, Георгій Кістяківський, Микола Пильчиков. Суспільство і культура: Олена Теліга, Петро Могила, Ігор Юхновський, Олена Степанів, Архип Куїнджі, Мілена Рудницька, Софія Русова, Агатангел Кримський, Георгій Нарбут, Микола Лукаш.

Про кожного з них створюють коротку сучасну відеобіографію. У ній поєднають розповідь про життєвий шлях, ключові досягнення та внесок конкретної людини у розвиток України і світу.

Відеоісторії будуть доступні на Платформі національної ідентичності та YouTube-каналі "Генокод UA". Контент розрахований на дітей і молодь, а також педагогів, батьків та всіх, хто хоче більше дізнатися про видатних українців.

134 тисячі українців обрали 20 видатних постатей: відео

Як створюють відеоісторії

"Генокод UA" використовує сучасну мову відео, щоб показувати за відомими іменами реальних людей – їхній характер, вибір, випробування, ідеї та вчинки.

Кожен випуск створюють як цілісну художню відеорозповідь. В її основі – біографічні факти, які доповнюють драматургією та, коли це дозволяють наявні історичні відомості, художньою реконструкцією важливих подій.

Під час виробництва використовують студійні зйомки, сучасні цифрові технології та інструменти штучного інтелекту. Такий формат має не лише познайомити молодь із видатними українцями, а й допомогти краще зрозуміти їхній внесок та вплив їхньої спадщини на Україну сьогодні.

Дмитро Бондаренко, автор YouTube-каналу "Генокод UA" та заступник голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти (AIDE), розповів, що одним із ключових завдань проєкту є зробити історії видатних українців доступними для молоді у звичному для неї цифровому форматі.

Ми хочемо, щоб видатні українці для дітей та молоді перестали бути лише прізвищами у підручниках. За кожним таким ім’ям стоїть жива людина, її характер, вибір, досягнення та історія успіху. Тому наше завдання – використовуючи сучасні цифрові формати, зробити ці історії цікавими та доступними для нового покоління. Багато українців з цього списку не є дуже відомими, але видатними особистостями, якими потрібно пишатися та яких потрібно наслідувати,

– зауважив Дмитро Бондаренко.

Від постера у школі – до відеоісторії у смартфоні

Наступним етапом стане інтеграція проєкту в освітній простір. У школах України планують розміщувати постери, присвячені 20 видатним українцям, яких обрали під час відкритого голосування.

На кожному постері буде QR-код. Учень зможе відсканувати його смартфоном і одразу перейти до відповідної відеоісторії.

Таким чином, знайомство з українськими діячами відбуватиметься не лише через підручник. Шкільний постер стане точкою входу до цифрової історії – від імені та портрета до розповіді про життя, рішення, відкриття й досягнення конкретної людини.

Для школи надзвичайно важливо не просто дати дитині знання, а допомогти їй усвідомити, ким є українці та яким є внесок України у світ, а також мотивувати учнів до вивчення шкільних предметів. Такі матеріали можуть органічно використовуватися на уроках або під час виховних заходів. Особливо цінно, що дитина може побачити постер у своїй школі, перейти за QR-кодом і самостійно відкрити для себе історію видатного українця,

– зазначив Олег Паска, директор департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.

Проєкт "Українці, якими пишаємося: цифрова відеобібліотека історій про видатних українців" реалізує Асоціація інноваційної та цифрової освіти (AIDE) за фінансової підтримки Міністерства молоді та спорту України та за сприяння Міністерства освіти і науки України, зокрема Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.