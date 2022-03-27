139 дітей загинули в Україні внаслідок війни Росії
27 березня 2022 , 08:22Читать новость на русском
Джерело:Офіс Генпрокурора
З початку війни Росії проти України в нашій країні від рук агресора вже загинуло 139 дітей. Ще понад 200 дітей було поранено.
Найбільше дітей постраждало у Київський області
Таку інформацію станом на 27 березня повідомили в Офісі генпрокурора. Там заявили, що через війну Росії загинуло 139 дітей та поранено ще 205.
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Повідомляється, найбільше дітей постраждало у Київський області – 65. Також в Офісі генпрокурора повідомили про кількість постраждалих дітей в інших областях України:
- Харківська область – 45;
- Донецька область – 53;
- Чернігівська область – 38;
- Миколаївська область – 29;
- Луганська область – 25;
- Запорізька область – 19;
- Херсонська область – 21;
- місто Київ – 16;
- Житомирська область – 15;
- Сумська область – 14.
Нещодавно у дитячому фонді ООН зазначили, що 1,8 мільйона дітей вивезли з України. Ще 2,5 мільйона були змушені тікати від війни у безпечніші регіони країни.
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