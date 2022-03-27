139 дітей загинули в Україні внаслідок війни Росії

З початку війни Росії проти України в нашій країні від рук агресора вже загинуло 139 дітей. Ще понад 200 дітей було поранено.

Найбільше дітей постраждало у Київський області

Таку інформацію станом на 27 березня повідомили в Офісі генпрокурора. Там заявили, що через війну Росії загинуло 139 дітей та поранено ще 205.

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Повідомляється, найбільше дітей постраждало у Київський області – 65. Також в Офісі генпрокурора повідомили про кількість постраждалих дітей в інших областях України:

Харківська область – 45;

Донецька область – 53;

Чернігівська область – 38;

Миколаївська область – 29;

Луганська область – 25;

Запорізька область – 19;

Херсонська область – 21;

місто Київ – 16;

Житомирська область – 15;

Сумська область – 14.

Нещодавно у дитячому фонді ООН зазначили, що 1,8 мільйона дітей вивезли з України. Ще 2,5 мільйона були змушені тікати від війни у безпечніші регіони країни.

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