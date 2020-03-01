13-річний школяр на Львівщині проповз 20 метрів теплотрасою, щоб врятувати собаку: відео

13-річний житель Пустомитів, що на Львівщині, із Максим Василишин врятував із закинутої теплотраси собаку. Для цього хлопцю довелося повзти 20 метрів.

Школяр разом з друзями повертався зі школи і побачив жінку, яка просила про допомогу, повідомляє пресслужба ДСНС у Львівській області.

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З’ясувалося, що її собака Арчі зірвався із повідка застряг у теплотрасі. Випадок трапився ще 21 лютого, однак рятувальники повідомили про це 1 березня.

Максим Василишин одразу вирішив спуститись і врятувати тварину. Хлопець проповз 20 метрів вузьким тунелем теплотраси, обпік руки, але собаку таки врятував.

Не було місця, там були кістки різних щурів, мишей. Мені було дуже жарко, я захекувався. Деколи мав підсуватись до собаки, збирати повітря – і там сидіти з собакою. До кінця не хотів виходити, казав собі – не хочу вилазити, поки не витягну,

– розповідає юний герой.



На Львівщині 13-річний школяр врятував собаку/ Скріншот із відео



Врятований із теплотраси собака/ Скріншот із відео

Хлопець повз теплотрасою півтори години. За такий вчинок у ДСНС відзначали школяра, однак наголосили про небезпеку – просять не ризикувати життям, а викликати рятувальників.

13-річний школяр врятував собаку: дивіться відео